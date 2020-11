Soraya Arnelas 'saca sus agallas' tras las críticas recibidas por su firma de moda, 'Chochete'

Soraya Arnelas ha dicho basta. La cantante ha denunciado las críticas que lleva recibiendo desde que comenzó su carrera musical hace ya quince años con un contundente mensaje en Instagram. Unas críticas que se acrecentaron hace unos días, cuando se hizo viral en Twitter debido al controvertido nombre de su firma de moda infantil, 'Chochete'.

En el post que compartió este miércoles, señaló algunas de las críticas que ha recibido en los últimos tiempos: "Tu hija es fea", "Eres una criminal porque has ido a los toros", "Como te atreves a salir a cenar habiendo nacido tu hija hace días" o "Vergüenza te tendría que dar de sacar una línea de ropa y exponer a tu hija ante los pedófilos", son algunas de ellas.

Tras reproducir estas frases, la eurovisiva mostró su indignación: "Y así desde hace 15 años que comencé con mi carrera musical. Si supieran que he construido mis cimientos, he sacado mis agallas, he crecido con cada latigazo, con cada insulto...", ha escrito junto a una foto en la que aparece con su hija, Manuela.

A pesar de las críticas, Soraya nunca se ha achantado: "Solo hace falta ver a la sociedad, el rumbo que lleva... Mientras algunos locos seguimos tratando de crecer, de evolucionar ante las tempestades. Soy una mujer de 38 años, madre de una pequeña familia, con sueños, con defectos y virtudes. Como vosotros", ha manifestado.

La intérprete de La noche es para mí ha pedido respeto: "Vamos a tratar de ser empáticos, vamos a cuidarnos entre todos, vamos a tratar de ayudarnos. Respeto, tolerancia, educación", ha sentenciado.

La extremeña armó un gran alboroto hace unos días cuando se hizo viral en Twitter el nombre de su firma de moda infantil, Chochete. Bautizó así a la marca en honor a su hija, fruto de su relación con el modelo Miguel Ángel Herrera. Si todo va bien, se darán el "sí, quiero" en 2021 tras ocho años de noviazgo.