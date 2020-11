Eva González celebra su 40 cumpleaños con un cambio radical de look: no la reconocerás

Eva González ha celebrado su 40 cumpleaños por todo lo alto. La presentadora, que los cumple este jueves 5 de noviembre, ha dejado atónitos a sus seguidores con su nuevo look. Tras compartir la imagen de su cambio radical, la mujer de Cayetano Rivera ha recibido un aluvión de piropos por parte de algunos de sus mejores amigos.

En la instantánea que compartió hace unas horas, la sevillana posa con el pelo tintado nada más y nada menos que de azul. Posa desde el interior de un camerino mientras luce una ajustada camiseta negra que realza su silueta.

Lea también - Eva González posa desde un polígono ensañando pierna y le llueven las críticas: "Con esa pinta no me gustas"

En menos de 24 horas, la foto de la presentadora cuenta con casi 40.000 likes. Sus seguidores, que son más de un millón, se han quedado prendidos. Una de sus mejores amigas, Vanesa Martín, le ha escrito "Is your love blue?", Máximo Huerta le ha dejado un "Que maravilla", Mala Rodríguez un "Peligrosa" y Paloma Cuevas la ha deleitado con un "¡Siempre guapísima!". Su cuñada, Lourdes Montes, también la ha piropeado "Me encanta", junto a unos emoticonos cargados de amor.

Lea también: Eva González se embarca en un sorprendente proyecto tras dejar atrás Madrid con Cayetano Rivera

Eva cumple los 40 en un momento crucial de su vida. Tras los tiempos convulsos que provocó el huracán Karelys Rodríguez en su vida, parece que su matrimonio con Cayetano Rivera va sobre ruedas o, al menos, eso dan a entender. Los dos han decidido dejar atrás Madrid para emprender una nueva vida en Sevilla junto al pequeño Cayetano y así estar más cerca de la familia de la presentadora. No obstante, los viajes de Eva a Madrid serán constantes por motivos profesionales.