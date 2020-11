Kiko Rivera le lanza otro duro recado a Isabel Pantoja: "Quien no quiera a Irene, no me quiere a mí"

Kiko Rivera continúa con su particular tregua contra Isabel Pantoja. Tras su escandalosa entrevista con Mila Ximénez, le llegaron rumores de que su madre continuaba hablando pestes de su mujer, Irene Rosales. Al DJ no le bastó con dejarle un demoledor mensaje a través de stories, sino que ahora ha vuelto a abrir su cuenta de Instagram para lanzarle otro dardo envenenado.

El hermano de Chabelita ha compartido un selfie junto a ella y lo ha acompañado con las siguientes palabras: "Eres lo más bonito que me ha pasado en la vida, ya que por ti nacen nuestras princesas".

Kiko le agradece a Irene todo su apoyo y le recuerda lo sumamente importante que es en su vida: "Gracias a ti mi vida cambió tras muchos años de lucha. Fue por ti solo y exclusivamente por ti. La que aguanta mis malos humores, la que convive cada día y sabe todo de mí", ha escrito en su perfil.

El hermano de Fran y Cayetano Rivera solo tiene elogios y buenas palabras para ella: "Eres buena madre, buena esposa, buena amiga y buena persona... Gracias por haber aparecido en mi vida. Siempre alegre y elegante". Cerró su mensaje con una pulla a su propia madre: "¡Quien no te quiera a ti es que no me quiere a mí".

En su polémica entrevista a Mila Ximénez, aseguró que su progenitora le contó a ciertos periodistas que él había ido al Deluxe por petición de su mujer: "A diferencia de mi madre, soy dueño de mi vida y tomo mis propias decisiones", espetó en las páginas de Lecturas.

Tras sus palabras, el entorno de Isabel Pantoja desveló que la artista culpa a Irene Rosales del tenso enfrentamiento entre los dos y esto mosqueó mucho a Kiko: "Sigues, ¿no? Qué bien se te da echar las culpas a otro cuando las tienes todas tú. No me pienso callar absolutamente nada, y ahora sí te lo escribo a ti. Desde este mismo momento dejas de ser importante para mí", escribió este martes en Instagram.