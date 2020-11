Kiko Rivera le deja otro demoledor mensaje a Isabel Pantoja para defender a Irene Rosales: "Dejas de ser importante para mí"

Kiko Rivera causó estragos tras la demoledora entrevista que le concedió este miércoles a Mila Ximénez sobre su madre, Isabel Pantoja. Tras poner a caldo a la folclórica, al DJ le llegaron rumores de que su madre estaba culpabilizando a su mujer, Irene Rosales. Tras esto, le dejó un mensaje en Instagram que no pasó para nada desapercibido.

Tras sus confesiones a Mila, desde el entorno de la tonadillera aseguraron a Diez Minutos que Isabel Pantoja culpa a Irene Rosales del tenso enfrentamiento entre los dos. Según su círculo más cercano, la cantante asegura que "ni los buenos son tan buenos ni los malos, tan malos".

Según la misma revista, la artista se mostró decepcionada con su pequeño del alma y le aseguró a sus allegados: "Mi hijo tiene su familia y por encima de su mujer y sus hijas no hay nada".

También le habría lanzado alguna pulla a través de estos amigos: "Ellos hacen y deshacen como les da la gana. Sólo se acuerdan de mí cuando me necesitan (...) A mí, mi hijo no me da mi sitio. A su mujer, a su familia, sí. ¡Pues olé ella!". Pantoja estaría desatada: "Que mi hijo haga lo que quiera, yo estaré siempre por encima de todo y de todos".

Kiko Rivera se hizo eco de estas supuestas declaraciones de su madre y en Instagram volvió a expresar lo cabreado que está con la mujer que le dio la vida: "Sigues, ¿no? Qué bien se te da echar las culpas a otro cuando las tienes todas tú. No me pienso callar absolutamente nada, y ahora sí te lo escribo a ti. Desde este mismo momento dejas de ser importante para mí", escribió haciendo referencia a esta noticia.

En su escandalosa entrevista a Mila Ximénez, el hermano de Chabelita también aseguró que su madre le contó a ciertos periodistas que Kiko había ido al Deluxe por petición de su mujer: "A diferencia de mi madre, soy dueño de mi vida y tomo mis propias decisiones", espetó en las páginas de Lecturas.

Con sus polémicas declaraciones, Kiko ha dado un paso más en su cruenta guerra contra su madre e incluso quiere sentarla en el banquillo. El DJ ha dado órdenes a sus abogados para que revisen el testamento de su padre, Paquirri, tal y como él mismo confesó. El hermano de Fran y Cayetano Rivera no se fía de su progenitora. "Tengo miedo. Me huelo lo peor ¿qué me voy a encontrar?", soltó.