Nacho Palau desaparece del documental y la serie sobre Miguel Bosé que prepara la productora de Masterchef

Miguel Bosé ha sacado de su vida a Nacho Palau, su novio durante más de un cuarto de siglo. El hijo de Luis Miguel Dominguín ha eliminado al que fuera su novio durante más de un cuarto de siglo del documental y la serie que a modo de biopic prepara la productora Shine Iberia (Masterchef) sobre su vida personal y profesional. Por tanto, lo que veremos en pantalla no será exactamente la verdad sobre Miguel Bosé, o al menos no toda la verdad.

"Será un repaso personal y profesional, desde su infancia, a su pasión por ser padre", aseguraba Macarena Rey, CEO de Shine Ibérica, la productora de programas de tanto éxito como Master Chef, cuando anunció el pasado febrero su nuevo proyecto: un biopic sobre la vida personal y profesional de Miguel Bosé (64), muy amigo suyo desde hace años, hasta el punto de que el cantante estuvo en su boda con Javier Goyeneche Marsans (Ecoalf) hace 17 años. El documental estará basado en la autobiografía que desde hace unos meses, escribe el intérprete de Amante Bandido.

El amplio y variado material gráfico y audiovisual del que disponen servirá también para la serie de tres temporadas que hará el mismo equipo sobre el cantante. El estreno está previsto para 2021 si la pandemia no retrasa estos planes.

Miguel Bosé y Macarena Rey han encargado a Boris Izaguirre, amigo y persona de confianza de la familia Bosé, que trabaje en el proyecto como guionista, junto a la escritora y cineasta Ángeles González Sinde, ex ministra de Cultura, y con Nacho Faema, guionista de series tan conocidas como Amar en tiempos revueltos.

En este repaso minucioso y profundo de la vida del hijo de Luis Miguel Dominguín no se hará ninguna mención a Nacho Palau, a pesar de que compartió 26 años de la vida de Miguel y de que juntos decidieron crear una familia, llegando a ser padres de cuatro niños. Esa paternidad fue sometida a la Justicia hace dos semanas, cuando el escultor valenciano se vio las caras con su ex para exigirle ante los tribunales que reconociera a los cuatro niños como hermanos, aunque no lleven los mismos apellidos no compartan los mismos genes. De momento, como ya adelantamos desde Informalia, el primer asalto de esta batalla lo ha perdido Palau, aunque recurrirá.

Bosé y Palau tuvieron hace 11 años a los niños por medio de gestación subrogada en Los Ángeles y fue el cantante quien se hizo cargo de pagar los cuantiosos gastos del proceso, unos 150.000 dólares por cada embarazo, una cantidad que se encareció ya que la primera inseminación que se intentó con Palau como donante resultó fallida y hubo que repetirla un tiempo después. Por eso Yvo y Telmo, los niños del escultor, son siete meses menores que Tadeo y Diego, los hijos de Miguel.

Pero todos los Bosé-Dominguín apreciaban al novio de Miguel y querían a sus niños como parte de la familia. De hecho, cuando Lucía Bosé, madre del cantante de Linda, supo que el biopic sobre la vida de su hijo ignoraría a quien había sido su pareja durante 26 años, reprobó la actitud de Miguel y del equipo y les reprochó que falsearan la historia. Lucía Bosé falleció el pasado 23 de marzo en pleno confinamiento por la pandemia pero un mes antes de dejar este mundo tuvo tiempo de dar un consejo a su hijo sobre su ex y los niños a los que consideraba sus nietos: "Ocúpate de esos niños, trata bien a Nacho, no te comportes así ", insistió. Cuatro semanas después murió en su casa de Brieva, en Segovia, a los 89 años, víctima de del coronavirus. Todavía queda mucho para el final de la historia de Bosé y el artista valenciano, casi 20 años más joven. Bosé conoció a Palau en una discoteca de Valencia cuando Nacho tenía apenas 20 años. Pero esa parte de la vida de Bosé, más de un cuarto de siglo, desaparecerá tanto del documental como de la serie.

Palau va a recurrir la sentencia y luchará para que se considere que los cuatro niños y sus padres formaban una familia que debe seguir unida y sin las diferencias económicas y de educación que ahora separan a los hijos ricos, de Bosé, con sus hermanos menores, que viven felices con su padre y abuela en un pueblo de Valencia.

Nacho Palau lo dejó todo cuando abandonó su trabajo como gemólogo en la capital valenciana para irse a Madrid con Bosé y convertirse en su sombra. Miguel nunca le permitió hacerse visible ante la opinión pública y solo un pequeño círculo de amigos y la familia conocían su existencia.

Coautor de una de sus canciones

Nacho Palau no solo entregó su amor de 20 años a Bosé, que ya era cuarentón: le dio hasta la letra de Olvídame tú, una de sus canciones más conocidas, El tema fue escrito por el artista valenciano: "Darte para retenerte, recelar, si tú no me miras. Con tus ojos, tu boca, tu savia que es mía. Susurran, arranca del todo mi piel que es tan tuya, que arda mi cuerpo si no está conmigo, amor, Olvídame tú, que yo no puedo", dicen los versos de la canción, un poema que Miguel cantaba en los escenarios y que puede ser una premonición de lo que vino después. ¿Aparecerá referencia a los hijos de Bosé en la serie o el documental?