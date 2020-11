Pepe Navarro declara ante el juez por la demanda de impago de Ivonne Reyes y alega "carencia de recursos"

Pepe Navarro se ha presentado este miércoles a declarar ante el juez tras la demanda interpuesta por su ex, Ivonne Reyes, por impago de la manutención del hijo que tienen en común, Alejandro (20). El presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi se ha negado a ofrecer declaraciones pero la letrada de la venezolana ha dado algunos detalles.

Lea también: Pepe Navarro, llamado a declarar ante el juez tras la demanda por impago de pensión de Ivonne Reyes

Mireia Pino ha asegurado que Navarro sigue negando la paternidad de Alejandro: "Sí, eso es un disco de siempre de que no es el padre, pero hay una sentencia firme que lo dice", ha explicado a las puertas del juzgado antes de comenzar la sesión, manifestando que lo que esperaban tanto ella como su clienta era "que venga, que declare y que diga cómo va a pagar".

También ha explicado, tal y como recoge Europapress, que Alejandro se mantiene al margen de toda esta tregua: "El niño se quiere mantener al margen, para eso está su madre, para defender sus intereses de momento. A él no le sienta nada bien todo esto que está pasando".

Lea también - Pepe Navarro responde a Ivonne Reyes tras la demanda: "Está mintiendo a su hijo. No es mío y lo saben"

Sin embargo, ha confirmado que le gustaría mantener contacto con su progenitor: "Por supuesto que le gustaría tener relación con su padre y con sus hermanos. Él es un niño muy familiar y muy cariñoso", ha dicho a la entrada de los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid.

La abogada le ha exigido un cambio de actitud a Navarro: "Es que ya está reconocido. No tiene que perder ninguna esperanza, es un hecho legalmente cierto, entonces no hay nada que luchar. Es la actitud de él, que cambie algún día, y si no cambia no pasa nada. Ivonne, gracias a dios, es padre y madre de Alejandro".

Tras el juicio, ha explicado que Pepe "se ha acogido a declarar solo en las preguntas que le hiciera su letrada, no al juez ni a mi parte". Según Pino, el comunicador ha justificado su impago "por carencia de recursos y porque supuestamente Alejandro trabaja". No obstante, la letrada de Ivonne lo tiene claro: "Pepe tiene que pagar".

Navarro, en cambio, no ha abierto la boca ante los periodistas que lo esperaban. Ha pedido a los paparazzis que lo dejaran "entrar a hablar con el juez". A la salida tampoco se ha manifestado sobre lo ocurrido en el interior de la sala.

Alejandro es legalmente hijo de Pepe Navarro desde que en 2012 un juez lo dictaminara tras las repetidas negativas del periodista de someterse a las pruebas de ADN. Al cumplir el joven los 18 años, se reactivó la batalla judicial porque una de las hijas de Navarro, Andrea, solicitó reabrir el caso. Su petición fue rechazada pero desde entonces no han dejado de cruzarse nuevas demandas entre todos ellos.