Telma Ortiz celebra su cumpleaños junto a su novio irlandés en el restaurante favorito del rey Juan Carlos

Telma Ortiz cumplió los 47 años el pasado 25 de octubre y lo celebró con la compañía inmejorable del abogado irlandés Robert Gavin Bonnar. La hermana de la reina Letizia y su novio se decantaron por un restaurante con mucho significado real, pues era nada más y nada menos que uno de los habituales del rey Juan Carlos cuando estaba en nuestro país.

Tal y como recoge Vanity Fair, el restaurante elegido por los dos fue El Paraguas, situado en plena milla de oro madrileña, en el Barrio de Salamanca.

Meses antes de su 'huida' a Abu Dabi, el emérito fue visto precisamente en este restaurante degustando una deliciosa comida con su amigo José María Entrecanales, el presidente de Acciona. Cabe destacar que el establecimiento es uno de los favoritos no solo de don Juan Carlos, sino de todos los Borbones.

Telma y su novio escogieron este lugar para soplar las velas de su cumpleaños. Los dos están igual de enamorados que el primer día. Viven en el exclusivo barrio de La Moraleja desde hace alrededor de un año, en un chalet adosado que rondaría el millón y millón y medio de euros, tal y como recogió este fin de semana Viva la vida.

La confirmación oficial de su noviazgo llegó el pasado año, cuando asistieron juntos a los Premios Princesa de Asturias. Meses después, en enero de este mismo año, acudieron a los Premios Goya, que en esta ocasión se celebraron en Málaga. Robert Gavin Bonnar es el ex marido de la famosa violinista de The Corrs, Sharon Corr, y con él empezó a salir cuando todavía no era un hombre divorciado.