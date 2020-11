La lista Forbes desvela la fortuna de Rafa Nadal y de toda su familia

Rafa Nadal aparece de nuevo como uno de los más ricos con una fortuna ligeramente inferior a la que acumula el piloto Fernando Alonso. La lista Forbes señala la fortuna del tenista y de toda su familia.

La revista Forbes España ha hecho pública este martes la lista de las personas más ricas de España y destaca la figura de Rafa Nadal. El manacorí, que hace días sacaba la cara por su amigo el rey Juan Carlos, acumula una fortuna valorada en 160 millones de euros, una suma ligeramente inferior a la de Fernando Alonso, que figura entre los más ricos de Asturias con 170 millones.

El ránking no se elabora únicamente teniendo en cuenta la riqueza, sino también "cómo gestionan su patrimonio" los integrantes de la lista. Por eso, estudian el valor de mercado de sus empresas, de sus propiedades inmobiliarias, etc. El tenista no figura entre las 100 mayores fortunas del país, pero sí aparece en la lista por autonomías: es uno de los grandes millonarios de Baleares. Además, a esos 160 millones anteriormente mencionados, habría que añadir también la de gran parte de su familia, pues "incluyendo al resto de miembros de la familia suman entre todos 275 millones de euros", explica la revista.

Otro deportista, Andrés Iniesta aparece con 70 millones en la lista de Castilla-La Mancha. El ex barcelonista nacido en Fuentealbilla es un gran empresario y ha sabido invertir los réditos de su brillante carrera futbolística.

