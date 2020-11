El baile de Melania: el granito de arena de la primera dama que mantendrá a Donald Trump en la Casa Blanca

¿Melania Trump o Jill Biden? Lo ajustado de los resultados de la elecciones presidenciales en Estados Unidos hace que cada puñado de votos sea decisivo. Hemos mirado los muchos defectos de Trump pero no tanto el escaso atractivo de Biden. ¿Y si extendemos esa pregunta a las consortes? Los papeles jugados por las mujeres de ambos candidatos, ambas implicadas en las campañas, pueden ser decisivos al final de un recuento de infarto.

Wisconsin, Michigan y Pensilvania, los estados clave que pueden dar la victoria definitiva a Donald Trump sobre Joe Biden, tardarán en entregar el escrutinio definitivo, entre otras razones, porque 100 millones de estadounidenses votaron por correo, y eso puede dar un vuelco al partido en el descuento. Por tanto, y dado lo ajustado de los resultados, es muy probable que tardemos días en saber quién gana las elecciones presidenciales en EEUU. Pero en la madrugada de este miércoles 4 de octubre, todo apuntaba a una victoria del actual presidente: exceptuando Arizona, que se ha decantado por el candidato demócrata, el republicano cuenta con muchas posibilidades de renovar como inquilino de la Casa Blanca después de hacerse con Florida y Ohio. Recordemos que el sistema electoral en USA hace que el candidato que gana en un estado se lleve todos los compromisarios de este territorio. The New York Times daba a Trump, a eso de las 5 de la mañana, hora peninsular, un 80 por ciento de probabilidades de permanecer en el cargo. Lo que está claro es que, gane quien gane, los Estados Unidos son a finales de 2020 un país partido por la mitad.

Joe Biden se dirigía a la nación poco antes de que en España amaneciera. Desde Wilmington, Delaware, y acompañado de su esposa Jill, el candidato demócrata aseguraba que va ganar. "Se va a tardar en contar los votos, pero vamos a ganar en Pensilvania. Tenemos que ser pacientes para que acabe el recuento. Seguimos en la pelea en Georgia. Nos sentimos muy bien sobre Wisconsin y Michigan. Creemos que estamos en el camino de la victoria. Vamos a ganar esto. Mantengo la fe", decía.

Mientras Biden tomaba la palabra, el presidente Donald Trump a través de Twitter insinuaba de nuevo que hay un fraude electoral. "Vamos muy por encima, pero nos están intentando ROBAR la elección. Nunca les dejaremos que lo hagan. ¡No se pueden emitir votos después de que las urnas estén cerradas!", escribió en su cuenta.

