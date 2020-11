Ángela Dobrowolski rompe con su mediático abogado horas antes de tener que abandonar la casa de Mainat

Ángela Dobrowolski ha generado sorpresa a tan solo unas horas de tener que abandonar la casa de su marido, Josep María Mainat. La mujer del fundador de Gestmusic ha decidido prescindir de los servicios de Jorge Albertini, el mediático abogado que contrató para defenderse del juicio por homicidio a su marido.

Lea también - El gran misterio del caso Mainat: qué pasó en los 20 minutos que tardó Angela en llamar a la ambulancia

Ha sido el propio Albertini el que lo ha comunicado a través de sus redes sociales: "Buenos días, ante imposibilidad de ponerme de acuerdo con Ángela Dobrowolski y no seguir la estrategia diseñada. No representaré más sus asuntos judiciales, por tanto le deseo mucha suerte", ha escrito este martes. No obstante, según Nius, ha sido Ángela quien habría decidido no contar con él a partir de ahora por considerar que anteponía sus intereses a los suyos propios.

Buenos días, ante imposibilidad de ponerme de acuerdo con Ángela Dobrowolski y no seguir la estrategia diseñada. No representaré más sus asuntos judiciales, por tanto le deseo mucha suerte. pic.twitter.com/c09FvFT8fa — Jorge Albertini (@AlbertiniJorge) November 3, 2020

Jorge Albertini, conocido por defender a la víctima de 'la Manada de Sabadell' y por haber colaborado en distintos espacios como El programa de Ana Rosa y Sálvame, tomó las riendas de la defensa de Angela hace alrededor de un mes. De esta forma, reemplazó a Mario Gasch, que se encargaba de su defensa hasta entonces.

Jorge es el director del despacho de Abogados International Albertini y destaca por su labor social, pues suele ayudar a personas con escasos recursos económicos que no pueden costear los costes de un letrado.

Un ejemplo de ello lo encontramos en su defensa a Emilia Soria, cuyo caso alcanzó una gran popularidad cuando fue condenada a prisión por comprar comida y pañales para sus hijos, haciendo uso de una tarjeta de crédito que encontró tirada en la calle.

Lea también - Josep María Mainat, tras el juicio contra su mujer, Ángela Dobrowolski: "Nunca dije que ella intentara asesinarme"

Entre otros casos ha llevado el de Janet Jumillas, la mujer asesinada en Cornellá el pasado mes de marzo. También otros de menor calibre como el de Guille 'El invencible', que acusó a Kiko Rivera de plagiarle una de sus canciones; o el de los damnificados por José Antonio Avilés, el mediático colaborador de Mediaset.

Tal y como recogió Nius, Jorge se ofreció a llevar la defensa de la mujer de Mainat completamente gratis. Tan solo habría recibido una remuneración al ganarle la batalla al ex marido de Rosa María Sardá.

Con el 'despido' de Albertini, Ángela ha vuelto a hacerse con los servicios de su primer equipo de letrados, conformado por Mario Gasch y Marián Avedillo. Este miércoles tendrá que abandonar forzosamente la casa de su marido, tras negarse varias veces a cumplir las notificaciones judiciales.