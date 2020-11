Donald Trump y Lady Gaga se enzarzan a horas de las elecciones: el intenso cruce de declaraciones entre los dos

Donald Trump y Lady Gaga han protagonizado un cruce de declaraciones a horas de celebrarse las elecciones de Estados Unidos. La cantante participó en el cierre de campaña del demócrata Joe Biden y el marido de Melania Trump le mandó un recado desde su mitin.

Lady Gaga y Beyonce acompañaron al rival de Trump en su último mitin en Pittsburgh, Pensilvania. Pero antes de subirse al escenario, la primera escribió un post en Twitter e Instagram, que crispó al equipo de comunicación de Donald.

"Este lugar está lleno de gente con un buen corazón, gente a la que Joe Biden ama. Es muy buen amigo mío. Es el presidente que este país necesita para volver a unirnos (...) Hablemos de cómo se verá América con un presidente más amable. Necesitamos cada voto", escribió.

Tim Murtaugh, director de comunicaciones de la campaña del republicano, le contestó por Twitter: "Nada muestra mejor el desdén de Biden por los olvidados hombres y mujeres trabajadores de Pensilvania que hacer campaña con la activista 'anti-fracking' Lady Gaga".

El periodista hizo alusión al fracking, una técnica de fracturación hidráulica para extraer gas de esquistodijo. Trump asegura que Biden quiere prohibirla, mientras que el segundo lo ha negado en repetidas ocasiones. Momentos después, la intérprete de Shallow le respondió: "Hola, Tim, hola, Donald Trump. Muy feliz de estar viviendo gratis en sus cabezas".

HEY TIM HEY @realDonaldTrump SO HAPPY IM GLAD TO BE LIVING RENT FREE in your HEAD. #BidenHarris https://t.co/k2ODfQNkF3 pic.twitter.com/Iy3Nj8aYMR