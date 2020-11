Cayetano Rivera apoya a su hermano, Kiko Rivera, tras la tregua entre el DJ e Isabel Pantoja

Tras las contundentes palabras de Fran Rivera contra Isabel Pantoja para defender a su hermano, Kiko Rivera, ahora ha llegado el turno de Cayetano Rivera. El marido de Eva González ha apoyado al DJ en la tensa tregua que mantiene con su madre a través de un gesto muy simbólico.

Lea también - Fran Rivera aprovecha la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja para cargar contra ella: "No tiene corazón"

Kiko volvió a reabrir este lunes la herida con un post muy significativo en Instagram: "El niño no es tonto. El niño ha sido bueno y ahora ha despertado. Buenas noches familia", escribió antes de meterse en la cama en clara alusión a lo decepcionado que se siente con su madre tras su sonada entrevista en Sábado Deluxe.

Bajo la publicación, el hermano de Chabelita contó con el apoyo y las críticas de una gran oleada de internautas. Entre todos los apoyos que recibió se encuentra el de su hermano Cayetano, que apoyó sus palabras dándole like a la foto.

Fran Rivera también apoyó a su hermano en los últimos días y volvió a cargar contra la tonadillera. El torero mantiene un gran enfrentamiento con la cantante desde hace años. El motivo es que no les quiere dar ni a él ni a Cayetano Rivera unas pertenencias de su padre, Paquirri, que al parecer están en Cantora.

El hijo de Carmina Ordoñez acudió a un evento la semana pasada, donde le preguntaron si cree que Isabel es capaz de quedarse con pertenencias de Paquirri que corresponderían a su hijo Kiko, a lo que contestó afirmativamente. "Yo sé quién es esta señora perfectamente. Yo sé el daño que nos ha hecho a dos niños pequeños, porque cuando murió mi padre yo tenía unos 10 años y mi hermano 7 y llevamos más de 30 años en los que no nos ha querido dar nunca nada", respondía con dureza el diestro a Hola.

Lea también: Kiko Rivera destapa el juego sucio de su madre, Isabel Pantoja, con su piso de Madrid

"No me extraña nada, quien es capaz de hacer lo que nos ha hecho a nosotros es capaz de cualquier cosa. Es una mujer que no tiene corazón ninguno y al final mira...", espetó sin morderse la lengua.