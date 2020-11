Enrique San Francisco habla con Fran Rivera de política y del Covid-19: "Ahora resulta que somos fachas"

Enrique San Francisco ha mantenido este martes una distendida charla con Francisco Rivera que no ha pasado para nada desapercibida. El actor, tal y como acostumbra, no ha tenido reparos a la hora de mojarse en cuestiones políticas y en decir lo que piensa acerca de la gestión del Covid-19.

"Creo que no me pondría la vacuna, a mí el covid no me va a afectar, se va a asustar. Es una broma, voy a tocar madera porque hijo es mejor hacer cachondeo de todo este dramón ", le ha dicho al torero tras unos minutos de entrevista en Espejo Público.

El humorista ha lamentado la situación que vivimos como consecuencia de la devastadora pandemia: "Tenemos una vida que ha cambiado en dos horas, perdí 65 bolos, tenía trabajo para cuatro meses. Lo único que me creo es que hay muchos muertos, hijo, eso es de preocupar y eso no es mentira".

San Francisco dice ser un escéptico, pues ha asegurado no creerse muchas de las informaciones que facilitan los Gobiernos respecto al Covid-19: "De lo demás no me creo nada, no saben nada o hacen que no saben, confunden al pueblo con informaciones y es una incertidumbre absoluta. Eso es lo que hace que pasas a no creer nada".

No obstante, ha explicado que sí cree en fuerzas omnipresentes: "Creo en dios, no voy a misa, pero soy católico. A la Iglesia iba poco porque me aburría mucho. me parece aburrido. Mi padre iba a misa, y tengo respeto. Creo en Dios porque el hombre necesita creer en algo. Hay que rezar. A Dios hay que pedirle la mitad porque siempre da el doble. Que nos eche una mano ", ha expresado.

Fran Rivera ha matizado que su amigo no es negacionista, aunque no cree en las informaciones oficiales: "Enrique está enfadado con todos los partidos políticos no entiende que no haya una unión, cree que no se informa bien, que se oculta, manipula información y está asustado como asustados estamos todos", ha aclarado.

A pesar de decir lo que piensa en cada una de sus entrevistas, San Francisco ha denunciado que se encuentra con problemas a la hora de expresarse libremente: "Con Franco teníamos censura y ahora aquí lo que se censura es la opinión. Una de las peores censuras que puede haber es censurar la opinión de las personas. No soy de ningún partido. Como llevo la bandera de España me llaman facha lamentablemente".

"Bienvenido al club", le contestó indignado el hermano de Cayetano Rivera. Enrique ha proseguido: "Llevaré la bandera hasta que me ahostien, y esto es lamentable. Ahora resulta que somos fachas. Creo que vivimos una dictadura disfrazada terrible. Yo fui legionario, era francotirador, mi vida es un juego inverosímil. Pero nunca me he sentido menos libre que ahora", ha explicado.

El actor está muy decepcionado con la clase política: "Ahora en vez de políticos son agitadores, enfrentan a las mujeres con los hombres, a los de tal con los otros lo que quieren es el poder. Me gustaba más la gente que quería a su país. Se miente continuamente los políticos me tienen hasta aquí", ha sentenciado en el programa de Antena 3.