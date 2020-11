Carmen Lomana estalla contra su amigo argentino: "Ha sido un Judas conmigo, no quiero saber nada de él"

Carmen Lomana generó un gran alboroto cuando ella misma confirmó su relación sentimental con el empresario argentino Hugo Vailanti Bermani. Sin embargo, la semana pasada el propio empresario negó el romance al ser preguntado por este mismo portal. Una semana después, Lomana ha arremetido contra él y se ha mostrado muy molesta.

Lea también - Carmen Lomana cuenta su verdad sobre la relación con su amigo argentino: "Echamos un polvete"

La socialité está muy enfadada con el empresario: "Ha sido un Judas conmigo, después de haberme portado con él como una señora, salió 'negándome' igual que Judas negó a Jesucristo. No sé dónde ha salido lo de millonario, no tiene nada. Está canino, ¿pero qué se ha creído?", ha confesado a El Español.

Ha asegurado que Hugo se ha arrepentido tras sus palabras. Se habría puesto en contacto con ella para pedirle perdón, pero ella se siente altamente traicionada: "Ahora se ha arrepentido de lo que dijo y me han llegado mensajes a mi móvil, diciendo que lo siente. Dice que en el fondo él no quería decir eso. Pero lo cierto es que lo dijo. Para mí, enemigo que huye, puente de plata", ha espetado.

A pesar de todo, Lomana no se arrepiente de haber aireado en televisión el romance entre los dos. Un amor "del que nunca especifiqué ni califiqué la denominación de nuestra relación, ni puse etiquetas", ha agregado.

En el fondo siente compasión por él, pero no está dispuesta a perdonarle por sus palabras: "Yo sé que atraviesa un momento muy duro- subraya Carmen-, que se ha quedado sin dinero y sin ver a sus hijos al divorciarse de Zita Serrano Súñer (la nieta del cuñado y ministro de Franco). Su mujer le ha puesto una demanda muy fuerte por no pasarle la pensión a sus hijos. Pero todo eso no es motivo para portarse tan mal con alguien, que solo le ha dado buenos momentos, como soy yo. Su perdón me llega tarde, ni le he contestado a los mensajes".

Lea también - El montaje de Carmen Lomana: se inventa su idilio con el argentino Hugo Vailanti, que niega la relación

A la que fuera concursante de Masterchef Celibrity tampoco le ha importado explicar cómo se conocieron: "Mira, no hay que dar más vueltas, cuando fui este invierno al festival de Punta Cana, me lo presentó Jaime Martínez-Bordiú. Él vivía la mayor parte del tiempo en República Dominicana, donde trabaja ahora como promotor inmobiliario y, bueno, pues fue fantástico, congeniamos, nos llevamos muy bien. A mí me pareció un hombre culto, agradable, vivido y también muy guapo, así que dije: ¿por qué no?".

Ha contado también cómo fue la primera cita entre los dos: "Mira, vino a Madrid y le llevé a la fiesta del Four Seasons, estuvimos otro día en Numa, en El Paraguas. En fin, ¿qué quieres que te diga? En el fondo me da pena. Yo vivo la vida de otra manera y como digo en mi libro: si tú no te respetas, no esperes que lo hagan los demás".

La polémica entre Lomana y Vailanti Bermani

Una foto en la que Lomana, muy elegante y vestida de fiesta (abajo, recogida por Telemadrid) posaba cogida del brazo de Vailanti daba fe de la noticia. El empresario vivió muchos años en España pero ahora está afincado en República Dominicana, después de divorciarse de Zita Serrano Súñer, nieta del ministro de Asuntos Exteriores de Franco y cuñado a su vez del dictador.

La propia Lomana reconoció el idilio entre ella y el argentino: "Yo le quiero y él me quiere", decía ante las cámaras de televisión hace dos semanas. Desde la redacción de Informalia, quisimos comprobar esta información directamente con Hugo Valanti.

"No tengo nada que ver a nivel sentimental con Carmen Lomana, más allá de que la he tratado y he tenido una amistad, pero amistad sin más. La conocí cuando vino a un Festival de Cine al que me invitaron, aquí en Punta Cana, donde trato de salir adelante, y un amigo común nos presentó. Hablamos, como hablo con mucha otra gente, algo normal", nos aseguró Hugo.

"¡Pero qué romance! Desde que me he divorciado no estoy en condiciones de tener un romance con nadie, ni quiero tenerlo, ni va por ahí mi vida", explicó, además de responder a otras preguntas que no dejaron a nadie indiferente.