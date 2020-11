Lluvia de palos a Fernando Simón por su chiste sobre las enfermeras: PSOE y PP exigen que se disculpe

Fernando Simón está de nuevo en el centro de la polémica tras hacer un chiste sobre las enfermeras durante una entrevista con los escaladores Iker y Eneko Pou, quienes le decían en un momento de su charla: "Fernando, no nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", a lo que él respondía: "No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

Las palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias han sido criticadas por otros rostros del PSOE como Salvador Illa y Margarita Robles, que le han pedido que rectifique. El ministro de Sanidad habló del chiste de Simón hace unas horas en una conferencia telemática organizada por la agencia barcelonesa Intermedia.

"Una persona que ha trabajado cerca de los colectivos sanitarios estoy seguro que va a aclarar las cosas y va a manifestar su apoyo y admiración a todos ellos sin distinción, y en particular a la enfermería", ha dicho el titular de la cartera de Sanidad.

Por su parte, la ministra de defensa, Margarita Robles, lo ha calificado de "declaraciones desafortunadas" en una entrevista en RTVE. "Cuando los responsables políticos nos equivocamos, hay que pedir disculpas", ha puntualizado la ministra. "Creo que es lo importante, pedir disculpas", ha añadido.

Asimismo, el Consejo de la Enfermería ya pidió el pasado viernes unas disculpas por parte del director de Alertas y Emergencias Sanitarias, por considerar el comentario "machista". Por último, el PP ha denunciado este lunes los hechos ante el Ministerio de Igualdad