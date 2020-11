Conte, enemigo del Real Madrid en Champions: así es el sargento del Inter que da consejos sexuales a sus jugadores

Antonio Conte estuvo a punto de ser entrenador del Real Madrid en noviembre de 2018, cuando el conjunto blanco despidió a Julen Lopetegui. Dos años después de aquello, el italiano, a los mandos del Inter de Milán, se verá las caras con el que pudo ser su equipo este martes en la Champions League, en un partido que no deja de ser una final para ambos contendientes.

El italiano es un entrenador de lo más peculiar. Quizás el rasgo que más define su caracter es el espíritu de lucha del que impregna a todos sus equipos: "La competición es batalla: muerte tuya, vida mía", llegó a decir en una entrevista al diario francés L'Equipe.

Conte también admitió que no puede mantener esta actitud durante mucho tiempo en el mundo del fútbol: "Esta es mi manera de ser y me llevará a interrumpir muy pronto mi carrera, vivo demasiado mi trabajo. A veces me pregunto si es justo pasar tanto tiempo sin mi familia", comenta el entrenador.

El control del vestuario que ejerce el técnico italiano es tal que incluso da consejos sexuales a sus jugadores: "Durante la temporada, las relaciones sexuales no deben ser muy largas, hay que hacer el menor esfuerzo posible. Entonces, mejor estar debajo de la pareja", comentó Conte, que se considera más "un espíritu libre que un lameculos".

Conte atesora una importante carrera profesional, primero como futbolista y después como entrenador. La mayoría de sus éxitos (y fracasos) los ha vivido junto a la mujer de su vida, Elisabetta Muscarello, con quien mantiene una relación desde hace más de 15 años, cinco de ellos de casados. Tienen una hija en común, Vittoria.

Solo Elisabetta y Vittoria son las únicas que logran que Conte deje a un lado su pose de sargento cuando se refiere a ellas: "Tengo una gran mujer a mi lado, una que siempre trata de entenderme. En cuanto a mi hija, ella es la otra mujer en mi vida. Está empezando a entender que su papá se pone nervioso cuando no gana", comentó hace algún tiempo el entrenador.

Elisabetta, no obstante, trata de mantenerse en segundo plano y procura no llamar la atención de los medios, algo que no siempre logra. Y es que sus lágrimas desde las gradas del estadio del Chelsea cuando la afición homenajeó a su marido tras ganar la Premier League dieron la vuelta al mundo. También fue viral el beso que se dio con su marido cuando éste dirigía a la Selección italiana, en la Eurocopa de 2016.

La 'gran remontada' de Conte

El técnico italiano no solo ha sido noticia por sus éxitos en el terreno profesional y personal. Sus implantes capilares son más que conocidos entre los usuarios de las redes sociales, donde se realizan habitualmente bromas sobre la espectacular transformación que ha protagonizado. Algunos lo han definido como la "gran remontada" de Conte.