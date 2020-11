"Se está quedando calva": durísimo ataque a Isabel Preysler por parte de su prima

Isabel Preysler se ha convertido en diana de los ataques de su prima, Alessandra Grimaldi, que ha concedido una entrevista en la que ha destrozado a la novia de Mario Vargas Llosa y ha cargado contra su físico. Incluso ha llegado a asegurar que "se está quedando calva" y que lleva "varios injertos".

La italiana ha atacado sin piedad a su prima y ha asegurado que no es como parece: "La perfección no existe. Ella hace ver que se lleva bien con todo el mundo pero no es así", ha declarado Alessandra al programa Socialité.

La mala relación entre ambas viene de lejos, concretamente, desde octubre del 2011, cuando murió la hermana de la filipina, Beatriz, víctima de un cáncer de pulmón. "Isabel no quiso asistir al funeral de su hermana y sus hijas tampoco. Ella vive encerrada en su mundo y no tiene trato con nadie de la familia", ha contado Grimaldi, que dice saber "todo lo que pasa dentro de la familia".

La prima de Preysler también ha hablado de todas las operaciones estéticas que se ha hecho a lo largo de los años. Entre ellas, sus intervenciones en la nariz: "Se lo hicieron muy mal y se la tuvo que retocar muchas veces más", ha explicado Alessandra, que también se ha referido al pelo de la ex de Julio Iglesias: "Se nota que lleva varios injertos y que los tiene muy mal hechos", ha empezado diciendo la italiana, antes de asegurar que padece alopecia y que "se está quedando calva". "Ya no parece ella, es como una muñeca de cera", ha concluido.