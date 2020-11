Nacho Vidal cabrea a sus vecinos tras pillarle grabando un vídeo porno en el cementerio

Los vecinos de Enguera, el pueblo valenciano de Nacho Vidal, están muy enfadados con el actor de cine X después de pillarle rodando un vídeo porno en el cementerio. Los habitantes del lugar han expresado su cabreo al programa Viva la vida, donde algunos le han declarado como "una persona 'non grata'".

Las quejas de los vecinos son muy duras contra el exconcursante de Supervivientes: "No queremos saber nada de él. Cada uno tiene su problema, él tiene muchos. Es una persona non grata", dice uno de los habitantes del pueblo. "No me gustan los líos donde está metido y prefiero no opinar. No lo quiere nadie", alega otro.

Muchos de ellos se refieren a la muerte del fotógrafo de moda José Luis Abad en el ritual del 'sapo bufo' que el propio Vidal dirigió, según se afirma en el atestado policial. El propio Vidal asegura que él no sabía que el fallecido había consumido cocaína antes del ritual: "Fue un accidente ¿Tú te crees que si yo sé que una persona ha tomado algo, yo le voy a acompañar con la medicina?", pregunta.

También habla sobre el vídeo porno que le han pillado grabando en el cementerio. Preguntado por este asunto, Nacho se defiende: "¿Quién no ha practicado sexo en un cementerio? Yo lo hice en el de este pueblo porque las productoras te requieren ciertas situaciones y nada Mea culpa. He practicado sexo en 40 mil lugares del mundo", dice.

Además, se refiere a su última polémica de hace solo un mes, cuando fue detenido en Valencia por conducción temeraria y sin puntos en el carnet: "Me pillaron sin puntos en el carnet, pensaban que estaba drogado, salió todo negativo en los análisis, me llevaron al hospital y obviamente no había tomado ni alcohol ni drogas ni nada. Lo único que tenía era no llevar puntos en el carnet y ser Nacho Vidal. Venga, vamos a contar noticias", sentencia.