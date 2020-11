Rafa Nadal sale en defensa de su amigo, el rey Juan Carlos: "Hay que recordar lo que ha hecho por España"

Rafa Nadal y el rey Juan Carlos mantienen una estrecha relación de amistad. El emérito incluso ha estado presente en los momentos más especiales de la vida del tenista. Incluso se fantaseó con la presencia de los reyes en la boda del manacorí. Por ello, el deportista ha salido en defensa de su amigo en este complicado momento que atraviesa el padre de Felipe VI, exiliado desde agosto en Abu Dabi.

Nadal ha reconocido los errores del rey, pero también ha valorado el papel tan importante del emérito en la historia de nuestro país: "Puede que se haya equivocado, pero hay que recordar siempre lo que ha hecho por España", ha declarado en una entrevista al periódico italiano Corriere della Sera.

Preguntado sobre si se considera más de izquierdas o de derechas, Rafa ha preferido no pronunciarse: "No me hagas hablar de política", ha bromeado durante la extensa charla. Además, ha explicado por qué sigue residiendo en España y pagando aquí los impuestos: "Soy español, y estoy feliz de serlo. Por supuesto, cuando llega la factura de impuestos, estoy un poco menos feliz. Pero tuve la suerte de nacer en un país con muchas virtudes, lo que me dio una buena vida", ha asegurado.

Lea también - El regreso del rey Juan Carlos: planea volver el 14 de noviembre tras su 'victoria judicial'

"Me siento profundamente manacorí, mallorquín, español y europeo. Y me siento cuatro veces afortunado", ha alegado el tenista, que tampoco eludió la pregunta de si cree en la existencia de Dios. "No lo sé, y no me lo pregunto. Para mí lo importante es portarme bien, ayudar a los que lo necesitan. Creo en la buena gente. Y si Dios existe, será maravilloso", ha dicho.

Lea también - Rafa Nadal se rinde ante Gerard Piqué: "Es una puñetera pasada lo que ha conseguido"

Nadal también ha hablado con su habitual prudencia de su decimotercer título de Roland Garros: "Si me pasó a mí, le puede pasar a otro. Soy una persona normal, con mis incertidumbres y mis miedos", ha señalado, antes de dejar claro que no tiene miedo a perder: "Nunca. Pero siempre pienso que puedo perder. Lo pienso todos los días, contra cualquier rival, y esto me ayuda mucho", ha concluido.