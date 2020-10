Nacho Palau ha perdido el primer juicio contra Miguel Bosé: sus hijos no serán considerados hermanos

Nacho Palau recurrirá. El ex novio de Miguel Bosé ha compartido este sábado a través de sus redes sociales la sentencia de su juicio contra el cantante de 64 años. En un comunicado de sus abogados explica que el juez ha desestimado sus peticiones y que de momento su deseo de que sus cuatro hijos sean declarados legalmente hermanos no se cumplirá, a pesar de que los dos mayores sean hijos biológicos del cantante y los dos menores, del escultor. Palau defiende que entre ellos existe una filiación afectiva y que fueron concebidos con el objetivo de vivir en un mismo entorno familiar. Eso sí ha quedado totalmente probado en el juicio y ha sido admitido por el juez. Pero la Ley actual no avalar, según el magistrado, el vínculo que se solicita.

La sentencia desestima las pretensiones principales de filiación pero sí accede a la pretensión subsidiaria de establecimiento de un régimen de visitas de los hijos de Palau y Miguel Bosé entre sí y para con sus padres respectivos. Sobre las acciones principales de filiación, la sentencia entiende que nuestro actual sistema jurídico no permite efectuar formalmente la declaración de filiación solicitada, pese a considerar que concurre la posesión de estado y que ha quedado probado el propósito compartido de las partes de tener hijos para fundar una única familia en la que serían hermanos y ambos serían padres. Ignacio Palau sigue confiando en que se haga justicia a todos sus hijos y presentará recurso de apelación.

Los menores fueron separados tras la ruptura sentimental de sus padres. Ivo y Telmo volaron a España, y Tadeo y Diego, los mayores, se quedaron en México con el hijo de Lucía Bosé , que no cede ante las peticiones de Palau pese a que el de Chiva está dispuesto a llegar a un acuerdo para que los cuatro hermanos vivan juntos, aunque fuera de México.

"Hermanos para siempre". Con este hashtag Nacho Palau describió la fotografía de sus cuatro hijos que compartió en Instagram horas antes de la vista que le enfrentó a Miguel Bosé.