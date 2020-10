Esperanza Aguirre reaparece tras el ictus que sufrió su marido y explica cómo fue su rápida actuación para salvarlo

Esperanza Aguirre se ha pronunciado tras el ictus que sufrió este jueves su marido, Fernando Ramírez de Haro. En estos momentos, el marido de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra en observación, donde los médicos están pendientes de su evolución. La madrileña ha desvelado cómo se encuentra y cómo se produjo el terrible momento.

A pesar de que no puede estar junto a él en el hospital debido a la pandemia, Aguirre se comunica con él por teléfono: "Está en observación, está en el hospital. No se pueden admitir visitas por el coronavirus pero hablamos por teléfono. Ahora cuando usted me ha visto estaba hablando con él y está bien", ha confesado a las puertas de su domicilio, tal y como recoge Hola.

Ha explicado que el conde Bornos está en buen estado: "Gracias a Dios ahora mismo está bien. Lo que pasa es que los ictus se pueden repetir por eso lo tienen 48 horas en observación", ha señalado.

Después, Aguirre ha contado cómo fue el momento en el que le dio el ictus: "Le dio como un mareo y la enfermera que había allí le tomó le tomó el pulso y vio que tenía 41. Por lo visto es muy poco y llamó al Samur. Pero a pesar de que el Samur le dio el alta yo pensé que 41 era poco y le llevé al hospital. Al cuarto hora de entrar, le dio un ictus".

No ha sido un año nada fácil para los dos. La expresidenta de la Comunidad de Madrid y su marido recibieron el alta el pasado 23 de marzo tras cuatro días ingresados por coronavirus y dejaron el hospital de la Fundación Jiménez Díaz para continuar ambos la recuperación en su domicilio. La madrileña, de 68 años, y su marido, de 70, consiguieron vencer la enfermedad.

Fue el 19 de marzo cuando se conoció que ambos estaban ingresados en el hospital afectados por la pandemia, lo cual disparó las alarmas, ya que los dos forman parte del grupo de riesgo frente a la enfermedad. Tras varios días de tratamiento, Aguirre, ya de vuelta en casa, agradecía el trato de recibido en el centro sanitario.