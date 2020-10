Antonio Orozco, sobre sus momentos más duros: "He perdido a las tres personas más importantes de forma consecutiva"

Antonio Orozco ha concedido una de sus entrevistas más desgarradoras. El cantante, que se encuentra inmerso en la promoción de su nuevo disco, Aviónica, ha recordado los momentos más duros de su vida: la pérdida de dos de sus mejores amigos y la de la persona más importante de su vida, Susana Prat - la mujer de su único hijo, Jan, de 12 años.

El compositor habló de los momentos más duros de su vida y confesó cómo consiguió superarlo: "En estos últimos tres años he perdido de forma consecutiva y con un mes de diferencia a las tres personas más importes de mi vida. No está de más hablar de esto ahora que yo puedo hablar de esto. Estuve trabajando durante 25 años con un productor, mi mejor amigo y un buen día en un accidente cardiovascular nos lo arrebató de cuajo", explicó este jueves a Europapress.

Al poco tiempo después llegó la muerte de Susana, la que consideraba la persona más importante de su vida: "No había pasado un mes cuando la persona más importante de mi vida se marchó, la madre de mi hijo. Ha sido y será un referente en mi vida". Susana falleció en octubre de 2017 a la temprana edad de 44 años, tras luchar contra una enfermedad que tristemente no pudo superar.

Después de la dolorosa pérdida, al intérprete de Estoy hecho de pedacitos de ti le tocó despedirse de otro de sus mejores amigos: "Tan solo un mes después mi mejor amigo perdió la vida también. Estos cinco años no son una casualidad, han sido un proceso de encontrar cierta lógica a lo que estaba haciendo, sobre todo saber cómo iba a hacerlo", recordó emocionado.

Tras el fallecimiento de su ex mujer, el cantante asumió el papel de padre y madre al mismo tiempo. Es su gran timón para salir adelante: "Cuando hablo de mi hijo no soy objetivo. De mi niño me gustan hasta los 'mocos'. Cuando me toca hacer de padre también pero intento que el niño sea consciente de que lo más importante en la vida es poder elegir, lo que le hace diferente del resto es poder disfrutar de la vida que elija y no que elijan por él".

De los trágicos momentos se refugió una vez en la música. Su nuevo disco es "súper terapéutico": "Es un disco de reconstrucción, un bálsamo para muchas personas que estén pasando por momentos complicados y además es un 'cuenta historias' por las que todos hemos transitado. Yo el otro día decía, su cuando escucháis estas canciones sentís algo en el interior, no os preocupéis, es normal", aseguró.

Antonio vivió otros duros momentos cuando apenas tenía 21 años y se despidió de su padre, víctima de un cáncer. En 2011, también perdió la vida, a causa de un cáncer linfático, Marina Parilla, con la que estuvo saliendo durante un tiempo.

La relación entre Susana Prat y Orozco

A pesar de estar separados, la relación entre Antonio Orozco y la madre de su hijo, Jan, era muy buena por el bien del niño. El artista se deshacía en elogios cada vez que le preguntaban por ella: "Mi hijo es la viva imagen de su madre. Ella es un ejemplo. Yo quiero ser como ella. La amo, la adoro, la respeto y todos los días la miro como si fuera el último minuto que la voy a tener", decía en una entrevista en 2012.

Vivían en un bonito adosado de 200 metros cuadrados en la zona residencial de Vallirana, Barcelona, donde además de formar una familia con su único hijo sacaban adelante su negocio, Semillas de Silencio S.I, una empresa intermediaria del comercio de muebles, productos del hogar y decoración del que Orozco es administrador y ella apoderada.

Su mensaje de ánimo en tiempos de Covid-19

El cantante de Devuélveme la vida también mandó un mensaje de ánimo para superar los complicados momentos que atraviesa el mundo como consecuencia de la pandemia: "A toda la gente le diría, desde un humilde punto de vista, que estamos pasando momentos complicados de los que sin duda aprenderemos muchas cosas buenas que nos llevarán a un lugar infinitamente mejor donde no hemos estado nunca antes. Yo soy muy optimista en términos generales".

El catalán se lo toma con filosofía y está plenamente convencido en que saldremos adelante: "Estamos empeñados en decir que esto que está pasando sería mejor eliminarlo, mientras hacemos todo esto nos olvidamos de que lo que está pasando es el presente que nos ha tocado, forma parte de nuestra vida. Hay que tener responsabilidad y protección, pensar en los demás, pero sobre todo disfrutar de cada momento", sentenció.