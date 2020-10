El gran cabreo de Mario Vaquerizo con un usuario que suplanta su identidad: "Te voy a arrastrar, hijo de la gran puta"

Mario Vaquerizo está muy enfadado. El motivo es que hay un usuario de Twitter que suplanta su identidad desde hace varios años. De hecho, el internauta cuenta con casi 38.000 seguidores que piensan que es el verdadero marido de Alaska. Por ello, el vocalista de las Nancys rubias ha expresado su monumental cabreo durante el reestreno de su exitoso musical, La última tourné, protagonizado por Bibiana Fernández y Manuel Bandera.

"Desde aquí aprovecho para decir que estoy muy cabreado, un hijo de puta de Twitter, que se hace pasar por mí, que me tiene suplantada la identidad, lo tengo denunciado hace cuatro años pero la policía no me hace caso", comenzaba diciendo Mario.

"He ido a los juzgados de Plaza de Castilla para denunciar a ese hijo de la gran puta. Ha habido unas declaraciones poniendo en mi boca palabras contra mi amiga y mi jefa Ana Rosa Quintana", alegaba el cantante, que se refería a un tuit en el que el falso Vaquerizo decía que no soportaba a la presentadora.

No soporto a Ana Rosa Quintana ¿a alguien le pasa como a mi? Es como dice un twittero que leí hace poco es como el horario de invierno no le gusta a nadie pero sigue ahí. — ???????????????????? ???????????????????????????????????? (@Vaquerizoo_) October 26, 2020

Mario iba más allá e incluso lanzaba un serio aviso a su suplantador: "Como te vea te voy a arrastrar", decía a Europa Press antes de añadir: "Por favor si piden protección al menor, también que pidan protección a las personas a las que suplantan la identidad".

Vaquerizo mostraba su preocupación por lo que pudiera pensar Ana Rosa: "Estoy deseando coger el teléfono a mi amiga y a mi jefa Ana Rosa para decirle que todo es mentira, lo que tendríais que hacer es no dar por información opiniones de gente, sobre todo de gentuza, hagamos un buen uso de las redes sociales y por favor ya está bien", sentenciaba.