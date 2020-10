Fernando Simón se desmelena: habla de su mujer, de sus locuras por amor y de sexo en tiempos de Covid-19

Fernando Simón ha dado mucho de que hablar en su última entrevista personal, que se la ha concedido a dos de las personas que más admira, los escaladores Iker y Eneko Pou. El epidemiólogo no solo rajó de Cristiano Ronaldo por sus ataques insensatos a las PCR, sino que también habló sin reparos de su faceta sentimental.

Charlando de la época en la que trabajó en África, uno de los deportistas le preguntó si su verdadero interés eras las enfermedades infecciosas o "las enfermeras infecciosas". Tras las risas, el Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias se sinceró.

"Yo siempre he tenido mucho miedo a las mujeres", confesó en este encuentro por Facebook, para decir después que siempre se ha considerado una persona muy "enamoradiza".

Tanto es así que en su juventud incluso estuvo a punto de jugarse la vida por amor. Para "dar un beso" a una "novieta", pensó en saltar de un balcón a otro pero no recuerda si finalmente lo hizo: "Fue por el alfeizar, que si me llega a ver un guardia me denuncia", señaló entre risas.

Tras más de tres décadas juntos, el experto sigue profundamente enamorado de su mujer, la científica María Romay-Barja, con la que tiene a sus tres hijos: "Me han pasado cosas muy buenas y una de ellas fue conocer a mi mujer, fue un auténtico flechazo", aseguró.

Entre otros temas de su faceta personal, le preguntaron cuál era su bebida favorita. Lo tiene claro: "Vino, cerveza, y si es de bebidas fuertes solo me gusta el ron", desveló.

Durante esta entrevista también trataron otros temas como las relaciones sexuales en los complicados tiempos de pandemia: "Hay un concepto que está calando en la población y creo que es importante entenderlo: el grupo de convivencia es el grupo de convivencia estable. Ahí haz lo que te de la gana", remarcó, haciendo hincapié en la importancia de no relacionarse con las personas que no formen parte de tu día a día.

También dio una serie de alternativas para que los ciudadanos reemplacen el ocio nocturno: "Es una situación maravillosa para la gente que no veía otra alternativa al ocio que salir por la noche que salga al campo, haga deporte, se ponga en forma por fin. Hay que pensar con la mirada amplia".