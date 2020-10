Meghan Markle y el príncipe Harry le ganan otro pulso a los tabloides: el giro inesperado en su batalla legal

Meghan Markle y el príncipe Harry están de enhorabuena. Los duques de Sussex han conseguido posponer la batalla judicial que tienen emprendida contra varios medios británicos. De este modo, no tendrán que prestar declaración el próximo 11 de enero en Londres, tal y como estaba previsto.

Su prestigioso equipo de letrados solicitó el cambio de fecha recientemente y la justicia les ha dado la razón. El nieto de Isabel II y su mujer ya no tendrán que prestar declaración a comienzos de año, sino a partir del 15 de octubre de 2021, tal y como recoge The Sun.

Este cambio de fecha ha estado principalmente motivado por la publicación de la sonada biografía no oficial Finding Freedom, escrita por dos miembros de prensa del equipo real. En ella se tratan cuestiones íntegramente relacionadas con la salida del príncipe Harry y Meghan de la corona británica.

La obra fue incluida entre las pruebas de la parte demandada, el conglomerado Associated Neswspaper. Alegaron que Meghan había filtrado información personal a los autores para contar su propia versión y "favorecer su imagen". Los duques de Sussex solicitaron el cambio de fecha precisamente para estudiar a fondo esta biografía y cargarse de argumentos contra la prensa británica.

No obstante, cabe recordar que gracias a este libro consiguieron una victoria crucial en agosto. El juzgado prohibió a los tabloides sacar a la palestra los nombres de las cinco amigas íntimas de Meghan que habían participado de manera anónima en una entrevista para esta biografía.

El hermano de Guillermo de Inglaterra y la que fuera actriz de Suits demandaron a este grupo editorial, que incluye a los medios británicos Mail Online y The Mail on Sunday, por la publicación de la carta que Meghan le envió a su padre en el verano de 2018. Gracias a esta 'victoria' intermedia, no tendrán que regresar al Reino Unido en Navidad. Finalmente la celebrarán con sus nuevos amigos en California, donde rehacen su vida tras renunciar a sus deberes reales a comienzos de año.