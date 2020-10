Cristina Castaño se queda desnuda en la cama para celebrar su 42 cumpleaños: su posado más explosivo

Cristina Castaño cumple este viernes los 42 años y lo ha celebrado por todo lo alto. La actriz ha compartido en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, un explosivo y elegante desnudo en Instagram.

"Happy Birthday To Me. A ver qué me regalo...", ha escrito la catalana. En la instantánea aparece completamente desnuda, sentada de rodillas sobre su cama y mirando al techo. Se ha tomado la fotografía frente al espejo de su dormitorio, mientras desafía a la censura de Instagram ocultando su pecho tras el teléfono móvil.

En menos de una hora, su posado ya supera los 10.000 likes en la red social del postureo. Muchos amigos le han dejado sus felicitaciones en el muro de los comentarios. Marta Torne le ha escrito "¡Pero bueno! Muchas felicidades", Octavi Pujades "Pero por favor... ¡Feliz cumpleaños!", Raquel Meroño "¡Felicidades diosa!" y la presentadora Elena Sánchez "¡Felicidades! Menudo fotón".

Cristina Castaño se encuentra en un momento profesional boyante. Tras protagonizar la serie Toy Boy, que pasó sin pena ni gloria por Antena 3 pero causó sensación en Netflix, la actriz comenzó a rodar una película en inglés para la británica BBC One, The Mallorca Files. En la cinta comparte reparto con actores internacionales, entre los que se encuentran Christopher Lambert o Bruce Payne.

En lo personal tan solo se le conoce un amor, el actor Daniel Muriel, con el que mantuvo un sigiloso romance a finales de 2015. El catalán se convirtió en padre en julio junto a Candela Serrat, actriz y una de las hijas de Joan Manuel Serrat.