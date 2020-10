Irene Montero desata la ira en las redes tras justificar la expulsión de Teresa Rodríguez durante su baja maternal

Irene Montero y Teresa Rodríguez son sin duda las grandes protagonistas de este viernes en las redes sociales. El motivo reside en las palabras de la ministra de Igualdad, que ha justificado que la ex secretaria general de Podemos Andalucía haya sido expulsada del grupo del Parlamento autonómico durante su baja por maternidad.

"Yo he tenido dos embarazos muy seguidos, y la política no para mientras estamos de permiso", ha declarado la número 2 de Podemos al ser preguntada por la expulsión de Rodríguez, quien ha expresado su indignación en Twitter: "La Ministra de Igualdad defendiendo en Radio Nacional que se me expulse del Grupo Parlamentario mientras estoy de permiso de maternidad porque a ella la derecha también la ha atacado mientras lo estaba. 'La política no para', ha dicho. Esto tampoco me lo esperaba", ha escrito en la red social.

La Ministra de Igualdad defendiendo en Radio Nacional que se me expulse del Grupo Parlamentario mientras estoy de permiso de maternidad porque a ella la derecha también la ha atacado mientras lo estaba. "La política no para", ha dicho. Esto tampoco me lo esperaba. — Teresa Rodríguez ? (@TeresaRodr_) October 30, 2020

Además, Teresa Rodríguez ha tuiteado y retuiteado otros mensajes contra Irene, algunos recordando las propias palabras de la novia de Iglesias el pasado mes de febrero, cuando Glovo echó a una trabajadora embarazada: "Un embarazo no puede ser motivo de despido. Las mujeres necesitamos sentirnos seguras, respetadas y cuidadas en el trabajo y en la sociedad para tener hij@s", decía Montero en aquellos momentos.

Con este argumento un empresario le puede decir a una trabajadora "la fábrica no para por tu permiso de maternidad. A la calle." Hace daño esto, y no sólo a mí. ¡La Ministra de Igualdad! pic.twitter.com/ZfBYOkBxV0 — Teresa Rodríguez ? (@TeresaRodr_) October 30, 2020

Las justificaciones de la ministra han desatado la ira de los usuarios de Twitter, que han mostrado su enfado al llenar la red de comentarios en su contra. También han criticado las incongruencias de Montero. Otros sacaban a relucir el nombre de Leticia Dolera, quien fue acusada por la actriz Aina Clotet de despedirla por estar esperando un bebé.

Lo de Irene Montero es lamentable. Es la Ministra de Igualdad y ha justificado que echen a una mujer de su puesto de trabajo mientras está de baja de maternidad. — Mei (@inlightpic) October 30, 2020

Leticia Dolera e Irene Montero



Justo las "más feministas" de España (o de las más famosas al menos) han sido las menos feministas en la práctica cuando les convenia jajajajajajaja inesperado — Guille (@MurmuriDocil) October 30, 2020

?@IreneMontero? nos demuestra aquí un grado de indigencia moral máximo. La ministra de la que todos conocemos sus méritos retratándose una vez más ??????????????????? pic.twitter.com/A3N2LDaR9H — Laissez faire por favó (@fgallmon) October 30, 2020

Feminizar la política

Poner por encima los cuidados

Cambiar las formas

...

Salvo que le venga bien a mi argumento

La política era aquello malo que pasaba cuando @IreneMontero no tenía un partido que defender y @PODEMOS no tenía hueco entre "la casta" pic.twitter.com/3r7iysHS5q — Enrique Cuesta (@PumukiMolesta) October 30, 2020

Se puede aparentar algo que no se es durante un tiempo y engañar a unos pocos incautos. Pero que @IreneMontero no tiene absolutamente nada de #feminista y que es de lo peorcito que le ha pasado a las #mujeres de este país, ya hace tiempo k lo venimos diciendo. Se le cae la careta pic.twitter.com/yg6W7KSevj — Núria González López (@nurygglez) October 30, 2020

Irene Montero:



- Explota laboralmente a su escolta (mujer)

- Apoya no investigar los abusos de niñas en Baleares

- Defiende que un hombre se quede con tu móvil durante meses

- Despide a Teresa Rodríguez estando de baja por maternidad



Ministerio de Igual-da — ??Rimbaud?? (@rimbaudarth) October 30, 2020

Irene Montero es muy feminista pero cuando su partido echa a Teresa Rodríguez por estar embarazada lo justifica diciendo que "la política no se para cuando estás de estado". Tiene de feminista lo que yo de podólogo. — Pablo CG (@pablocast13) October 30, 2020

Irene Montero se ha marcado un Leticia Dolera de manual. Estoy llorando. pic.twitter.com/0EujA6Tx59 — Jaime Ballesteros (@JaimeBN1987) October 30, 2020

1. Irene Montero justifica expulsar a Teresa Rodriguez durante su baja maternal



2. Teresa Rodriguez critica lo que dice Montero



3. El periódico de Podemos critica lo que dijo Teresa Rodriguez sobre la marcha de Errejon durante la baja de paternidad de Iglesias



Magnífico pic.twitter.com/ksYQ0iepDH — Diego de Schouwer (@ddeschouw) October 30, 2020