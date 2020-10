Fran Rivera aprovecha la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja para cargar contra ella: "No tiene corazón"

Fran Rivera ha aprovechado la guerra entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, para cargar contra la tonadillera. El torero mantiene un gran enfrentamiento con la cantante desde hace años. El motivo es que no les quiere dar ni a él ni a Cayetano Rivera unas pertenencias de su padre, Paquirri, que al parecer están en Cantora.

Fran ha acudido a un evento, donde ha sido preguntado sobre si cree que Isabel es capaz de quedarse con pertenencias de Paquirri que corresponderían a su hijo Kiko, a lo que ha contestado afirmativamente. "Yo sé quién es esta señora perfectamente. Yo sé el daño que nos ha hecho a dos niños pequeños, porque cuando murió mi padre yo tenía unos 10 años y mi hermano 7 y llevamos más de 30 años en los que no nos ha querido dar nunca nada", respondía con dureza el diestro.

"No me extraña nada, quien es capaz de hacer lo que nos ha hecho a nosotros es capaz de cualquier cosa. Es una mujer que no tiene corazón ninguno y al final mira...", ha alegado Rivera, que no tiene trato con la cantante desde hace muchos años.