Fernando Simón machaca a Cristiano Ronaldo tras sus críticas a las PCR: "Ahora resulta que es un experto"

Fernando Simón ha vuelto a hablar más allá de sus ruedas de prensa habituales y sus declaraciones no han pasado desapercibidas. En esta ocasión, el Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias tuvo unas contundentes palabras contra Cristiano Ronaldo, que atacó a las PCR tras dar positivo en Covid-19 por tercera vez.

El epidemiólogo charló este jueves con dos de las personas que más admira, los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou, con los que ya coincidió en su sonada entrevista en Planeta Calleja. Hablaron largo y tendido a través de Facebook.

Simón se pronunció sobre las indecentes palabras de Cristiano, que tras tener que perderse el encuentro de su equipo, la Juventus, frente al Barça en Champions por ser positivo en Covid-19, espetó: "Las PCR son una mierda".

Al ser preguntado por ello, el experto dijo que "desde que empezó la epidemia todo el mundo es experto en algo relacionado con salud. Hay algunos que lo son y luego muchos que han ido aprendiendo en el camino".

Las pruebas son totalmente necesarias para detectar los positivos y frenar en la medida de lo posible la expansión del virus: "Son cuestiones que hay que entender: hacerse pruebas porque sí no sirve si no sabes cómo interpretar el resultado", señaló. No tuvo reparos en lanzarle una pulla al ex jugador del Real Madrid: "Los resultados de los test hay que saber interpretarlos correctamente, no es tan fácil. Luego tenemos situaciones como esta, que ahora resulta que Cristiano Ronaldo es un experto en PCR".

No ha sido el único experto que ha respondido a las palabras del delantero. Una de las respuestas más aplaudidas fue la del virólogo italiano Roberto Burioni, uno de los primeros médicos en alertar de la llegada del coronavirus y de la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar una crisis. El doctor tiró de ironía para lanzar un zasca a Ronaldo.

"Le doy la bienvenida en el grupo de virólogos al compañero Cristiano Ronaldo. Nos vendrá muy bien en el próximo partido de fútbol sala contra los oculistas", escribió en su cuenta de Twitter.

El jugador dio positivo por tercera vez este martes, por lo que se perdió su partido de Champions contra el Barça, que se disputó este miércoles en Turín. Aunque dio positivo en Portugal mientras estaba concentrado con su Selección, Cristiano cumple con la cuarentena en su casa italiana. Se trasladó en avión privado de un país a otro suscitando una gran polémica.