Duarte Falcó, hijo del marqués de Griñón, confiesa que padece un trastorno de conducta: su valiente testimonio

Duarte Falcó, uno de los hijos pequeños y más desconocidos de Carlos Falcó, ha sorprendido al conceder una entrevista muy personal en televisión. El hijo del marqués de Griñón ha desvelado que padece un trastorno de conducta, contra el que lleva luchando desde que apenas era un niño.

A sus 25 años, el hermano de Tamara Falcó ha confesado padece déficit atención e hiperactividad. Lo ha hecho con motivo del Día del TDAH, que se celebra cada 27 de octubre.

Durante su época estudiantil se enfrentó a numerosos problemas por su enfermedad: "Yo he sido un culo inquieto, me han echado varias veces de clase y en las clases de inglés y de religión, directamente, no me dejaban entrar de las que liaba. Los castigos en el colegio eran el pan de cada día", ha asegurado en Espejo Público.

La hiperactividad forma parte de su día a día, incluso la ha sentido minutos antes de conectar con el programa: "Mientras conectaba con vosotros estaba intentando no levantarme para estar de pie, moverme de un lado para otro, y eso que tengo 25 años, pero mi hiperactividad sigue ahí a tope. Un hiperactivo confinado es muy complicado".

Por otro lado, ha criticado que la educación en España no responde como debería a los niños que padecen TDAH: "Creo que el sistema educativo está bastante distanciado de la vida real, no solo para los TDAH, para todo el mundo, pero para los TDAH especialmente". Sostiene que los niños con esta enfermedad son "muy creativos" y denuncia que "eso no se potencia para nada en el sistema educativo".

De hecho, la creatividad es lo que más le ayuda: "La creatividad que me da el TDAH me ayuda a controlar mucho la ansiedad. En el colegio no tenía esas herramientas, porque era estar sentado escuchando a un profesor durante ocho horas al día y eso, para un TDAH, es imposible".

Para potenciar su creatividad y ayudar a los que lo necesiten, ha sorprendido con una nueva iniciativa solidaria. Ha realizado obras que expone en las tiendas de la mismísima Ágatha Ruiz de la Prada. El 10% de los fondos recaudados irá a parar a la fundación RedTDAH. "Animo a la gente a que visite la web de la fundación y pase por la tienda", ha dicho durante el espacio presentado por Susanna Griso.

Por otro lado, ha confesado que el deporte también le ayuda a hacer frente a este trastorno: "También hago mucho deporte, ahora estoy haciendo boxeo, que para los hiperactivos está muy bien. Me he apuntado a clases de yoga. Hago todo tipo de estrategias para reducir la hiperactividad, porque mi mente no para desde que se levanta hasta que se acuesta".

Duarte y su familia están pasando una época bastante complicada. En marzo se despidieron de su padre, que murió a los 83 tras ingresar por coronavirus. En septiembre de este año murió también el marido de su hermana Xandra, Jaime Carvajal, a los 56 años; y hace tan solo una semana murió su tío Fernando, hermano del marqués de Griñón, a los 81 años. Duarte es el penúltimo de los cinco hijos del marqués: los mayores son Manuel, Tamara y Xandra, y la benjamina Aldara.