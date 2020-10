Olvido Hormigos rompe con su pasado y da un giro radical a su vida: "Me arrepiento de muchas cosas que hice"

Olvido Hormigos es una mujer nueva. A sus 49 años, la exconcejala de Los Yébenes ha dado un giro a su vida y ha roto con su pasado, dejando el mundo de la televisión atrás y volcándose en su familia. La exconcursante de GH VIP y otros concursos de Mediaset ha admitido estar arrepentida con las cosas que hizo en el pasado.

"Es una decisión muy meditada. Quiero apartarme de la televisión y de los medios de comunicación porque ya no van conmigo. Me arrepiento de muchas cosas que hice en esa época, no estoy orgullosa de esa etapa mía en la televisión. No quiero saber nada de los medios. He decidido desconectar de todo ese mundo y retomar mi vida anterior con mi familia, con mis hijos y con mi gente", ha declarado al portal EsDiario.

Olvido ha asegurado que ya no es aquella mujer que saltó a la fama por la difusión de un vídeo erótico y que se paseaba por los platós de televisión contando sus intimidades. "Ahora soy otra persona, he desconectado hace menos de un año pero la televisión ya me queda lejana. Es cierto que he pasado buenos momentos pero también he sufrido mucho y ahora tengo claro que no quiero volver", ha explicado.

Hormigos dice estar preparada para esta nueva etapa: "Soy joven y tengo derecho a cambiar el rumbo de mi vida cuando yo quiera y ahora ha llegado ese momento". Además, Olvido ha reconocido que su es poder ejercer de maestra de primaria cuando apruebe las oposiciones: "Quiero dedicarme a la enseñanza con niños, esa es ahora mi motivación laboral, espero conseguirlo", ha desvelado la exconcursante de Mira quién salta, que se presentará por segunda vez a los exámenes tras suspender a la primera.