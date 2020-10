La maniobra de Begoña Villacís con los medios tras ser pillada besando al periodista Rubén Amón

Begoña Villacís protagonizó la noticia del día este miércoles en el papel couché. La número 2 de José Luis Martínez Almeida en el ayuntamiento de Madrid fue pillada besándose por Madrid con el periodista Rubén Amón, con quien ha recuperado la ilusión tras su divorcio del abogado, Antonio Suárez-Valdés, padre de sus tres hijos.

Las imágenes de la de Ciudadanos junto al tertuliano de Espejo Público convirtieron a la política en la más buscada por los medios. Horas después de su publicación, además, Villacís debía aparecer en público en la XIV edición de la entrega de los Premios Nacionales de Hostelería, donde coincidió, entre otros, con el alcalde de Madrid.

Aunque la vicealcaldesa sí estuvo presente en los premios, prefirió no acceder al interior del Centro Cultural Eduardo Úrculo, donde tuvo lugar la entrega de los galardones, para no distraer la atención y, sobre todo, esquivar las preguntas incómodas sobre su nuevo estado civil, según cuenta OK Diario.

Las fotografías de Villacís y Amón

El plan nocturno que retrata Semana en portada y páginas interiores incluye paseos de la mano, confidencias al oído, mucho amor y hasta momentos de pasión en plena calle, ya que la destacada dirigente de Ciudadanos y el articulista en algún momento se bajan las mascarillas para poder besarse en la boca como dos enamorados.

Como recogen los textos del semanario que acompañan a las imágenes, se les ve felices el uno junto al otro. Tras el romántico paseo se suben en la moto que conduce Rubén Amón. Ambos con su casco y enfundados en sendas chaquetas de cuero. El reportaje despeja las dudas sobre una posible vuelta atrás en la anterior relación de la vicealcaldesa. Se hace poco menos que imposible pensar a estas alturas en una posible reconciliación del matrimonio, como se llegó a apuntar nada más conocerse la ruptura.