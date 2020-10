Critican a las actrices trans de Veneno por ganar el Ondas a Mejor Interpretación Femenina y las redes estallan: "Son mujeres"

Las actrices de la serie revelación del año, Veneno, han sido galardonadas con el Ondas a Mejor Intérprete Femenina tras sus brillantes actuaciones encarnando a Cristina Ortiz Rodríguez 'La Veneno' en la pequeña pantalla. Sin embargo, la decisión del jurado ha crispado a ciertos sectores 'feministas', que excluyen a las mujeres trans y consideran que Isabel Torres, Daniela Santiago y Jedet no son merecedoras de este premio.

El galardón ha sido bien recibido por la unanimidad de los espectadores de la serie y los amantes de la ficción española, aunque ha despertado las críticas de algunas internautas, que a día de hoy no consideran a las mujeres trans mujeres.

El debate en redes se desató tras el hilo de una activista, que espetó: "¿El premio #Ondas2020 a mejor actriz? Para tres hombres transfemeninos. Pero luego las feministas somos 'exageradas conspiranoicas' cuando decimos que el movimiento transgénero y sus leyes de identidad comprometen los espacios y derechos de las mujeres y promueven nuestro borrado social y jurídico", escribió.

¿El premio #Ondas2020 a mejor actriz? Para tres hombres transfemeninos.

Pero luego las feministas somos "exageradas conspiranoicas" cuando decimos que el mov.transgénero y sus leyes de identidad comprometen los espacios y dchos de las mujeres y promueven nuestro borrado social y https://t.co/XzK7hCqaso — Paula Fraga (@Paulafraga__) October 28, 2020

La internauta, que se abanderó y afirmó que todas las mujeres y feministas se ofenden como ella, cargó contra el premio a las actrices: "Este premio es una ofensa a todas las mujeres, especialmente a las feministas que dedicaron su vida, dejando incluso su libertad por el camino, para que hoy las mujeres tengamos presencia social y política, para que nunca más fuéramos 'la otredad', ciudadanas de segunda. Es terrible lo que estamos viviendo. Pero las feministas ni nos callamos, ni nos rendimos".

Sus palabras despertaron un aluvión de críticas en las redes sociales: "Qué misógino de tu parte denigrar a mujeres por no ser normativas", "El premio lo han ganado tres mujeres", "No te puedes llamar feminista si dejas a las mujeres trans fuera", "Son mujeres" o "Tú no eres feminista", le replicaron muchos internautas.

qué misógino de tu parte denigrar a mujeres por no ser normativas ???? — ???????????? ???? (@aurorareillo) October 28, 2020

No te puedes llamar feminista si dejas a las mujeres trans fuera — Caarloos (@Caarloos_cp) October 28, 2020

Hay una cosa que no termino de entender, Paula. Y es una pregunta desde el respeto y la admiración que te tengo????.

¿Si se consideran mujeres no deberíamos dejarlas poner ganar premios de la categoría "actriz"? — ????spooky paula???? (@chillydownn) October 28, 2020

son MUJERES — nana?? (@nanagalaxa) October 28, 2020

Pues lo que viene siendo! A joderse y aguantarse.. la realidad trans es una realidad con la que las malas personas vais a tener que lidiar. Nunca una lucha de derechos puede estar en contra de los derechos humanos. — Altoloc ?????????? (@atorregrosa1987) October 28, 2020

El premio lo han ganado 3 mujeres. — apátrida (@mujercansina) October 29, 2020

Veneno se ha convertido en una de las series más mediáticas del año. La ficción creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi trata la vida de Cristina Ortiz Rodríguez 'La Veneno', desde su traumática infancia en Adra (Almería) hasta su muerte, pasando por la época en la que se dio a conocer en Esta noche cruzamos el Mississippi y su polémica entrada a prisión por estafa. La serie ha sido especialmente aplaudida por el colectivo LGTBI gracias a la visibilidad que le da a las mujeres trans.