Adele se declara "soltera" y aniquila los rumores de su noviazgo con el rapero Skepta

Adele ha vuelto a revolotear las páginas del papel couché. Una fuente cercana a la estrella de la música ha confirmado los rumores que afloraron entre ella y el rapero Skepta tras su divorcio de Simon Konecki. Sin embargo, horas después bromeó sobre el asunto y 'aniquiló' la noticia de su estado sentimental.

Tras la intensificación de los rumores, la revista People, atendiendo a fuentes cercanas, ha asegurado que en los últimos meses los dos "se han movido en los mismos círculos y ella lo está pasando muy bien". Sin reparos, la fuente ha confirmado que "las cosas se han intensificado".

Estas declaraciones van en consonancia con las informaciones que soltó The Sun en octubre del año pasado. Entonces, señalaron que los dos "Han estado ahí el uno para el otro después de que sus relaciones anteriores terminaran. Tienen un gran vínculo y, desde luego, una conexión especial". Tanto es así que por esas fechas se dijo que Adele fue una de las organizadoras de la fiesta de cumpleaños del cantante, que tuvo lugar en Londres.

El propio rapero, que salió con Naomi Campbell en el pasado, ya confesó en 2016 que mantenía una gran relación con la cantante: "Adele me manda mensajes constantemente y me mantiene al tanto. Me cuenta qué tal van las cosas", dijo en Es Magazine.

Adele niega los rumores

Sin embargo, la intérprete de Someone like you ha zanjado los rumores de una forma muy curiosa. Tras asistir este miércoles al programa Saturday Night Live, colgó en Instagram un post muy significativo.

Después de expresar las sensaciones que experimentó durante la grabación del programa, escribió: "¡Feliz Halloween! ¡Regresaré a mi cueva ahora para ser la (soltera) dama gato que soy! ¡Paz hasta el próximo año!. De esta forma, parece que Adele aniquila los rumores de una relación entre los dos.

En el programa, además, la británica presumió de su impactante cambio físico. Ha perdido más de 60 kilos en los últimos meses, dejando atrás a la joven tímida de 19 años, con pelo castaño y mejillas sonrosadas que sorprendió al mundo en 2007.