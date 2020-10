De Rafa Nadal y Cristiano Ronaldo a Julio Iglesias: así será el regalo más especial a Maradona por su 60 cumpleaños

Diego Armando Maradona cumple 60 años este viernes 30 de octubre, mismo día del cincuenta aniversario del debut del argentino como futbolista profesional. Para conmemorar estas dos efemérides, el relaciones públicas Richy Castellanos, amigo de Maradona, le ha preparado una sorpresa muy especial.

Castellanos ha conseguido reunir 150 vídeos de famosos de todo el mundo que felicitan a Maradona por su sesenta cumpleaños y por el cincuenta aniversario de su debut como futbolista profesional. Entre ellos se encuentran Julio Iglesias, Cristiano Ronaldo, Zidane, Alejandro Sanz, Paolo Rossi o Rafa Nadal, entre otros.

El relaciones públicas madrileño ha hablado de su relación con el Pelusa y ha mostrado su felicidad por lograr juntar a tantas personalidades para él: "Soy íntimo de Maradona desde 1993. Nos conocimos cuando él jugaba en el Sevilla. Yo llevé a Maradona un álbum con más de diez mil recortes de informaciones publicadas sobre él en todo el mundo, y se quedó alucinado. Me dijo que si se lo regalaba y le contesté que no, que si lo hacía no volvería a recibirme nunca y se olvidaría de mí. Ahí comenzó nuestra amistad, que se fue afianzando con el paso del tiempo. Y quiero ofrecerle mi homenaje particular. Seguro que este regalo le va a encantar. Me siento muy feliz por haber logrado tantísimos testimonios. Es increíble lo mucho que se quiere a Diego en todo el mundo. Es una estrella. Nadie le ha superado", ha declarado a La Razón.

Además de los personajes citados, Castellanos también ha adelantado que aparecen Koeman, Pedro Ruiz, Alejandro Sanz, Vicente Amigo, José María García, Garbiñe Muguruza, Ronaldinho, Carlos Moyá, Goicoechea, Carlos Latre, Raúl, Hugo Sánchez, Vicente del Bosque, Paolo Rossi, Roberto Carlos

"Nadie ha conseguido algo así jamás. La sorpresa va a ser tremenda, no se la espera Es que habla hasta Miguel Ángel López, el primer entrenador que tuvo Diego en su vida", ha añadido Richy, que ha asegurado que fue él quien presentó a Cristiano y Maradona en Madrid: "En el vídeo le dice que siempre le considerará el número uno y que se le echa mucho de menos en los campos de juego".

Maradona no podrá celebrar sus dos efemérides con una fiesta, ya que está confinado en su casa de Brandsen después de que uno de sus escoltas diera positivo en Covid-19. En la actualidad, Diego entrena al equipo argentino Gimnasia y Esgrima.