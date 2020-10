La dolorosa reflexión de Marta López: le pone "fecha de caducidad" a su relación con Kiko Matamoros

Marta López Álamo, la jovencísima novia de 23 años de Kiko Matamoros (63), ha causado estragos tras sus últimas declaraciones. La influencer ha asegurado que su amor con el colaborador no va a ser para toda la vida y le ha puesto "fecha de caducidad" a su intenso noviazgo.

Ha sido en Instagram, donde hace unas horas un seguidor le preguntó sin reparos si se ve con él durante el resto de su vida: "Esta es una cosa que nadie se pregunta. Aunque bueno, cuando la gente me insulta y tal, imagino que no les importarán mis sentimientos. Al final, daros cuenta de que yo estoy con una persona que me saca 40 años y que sé que tiene fecha de caducidad", ha explicado con lágrimas en los ojos.

Marta, eso sí, ha matizado que "es una faena" no poder estar con el hombre que quiere para siempre. Cuando comienza una relación, lo hace con el pensamiento de que va a durar toda la vida: "Al menos es como yo concibo una relación, sino estaría sola y no le tendría que dar explicaciones a nadie. Es muy triste, ojalá pudiera estar con él toda la vida, pero no va a ser así".

Cuando piensa que Kiko puede partir antes que ella, le entra el bajón: "Me entran hasta ganas de llorar. Al final te enamoras de una persona y lo que te atrae es una personalidad, ya sea hombre, mujer, transexual, mayor, joven, alto, bajo Te enamoras y en mi caso es una persona que al final sé que no va a estar en mi vida para siempre y eso es muy duro".

Ha concluido sus palabras con un desgarrador mensaje: "Ojalá me viera para toda la vida con él, pero toda mi vida no voy a poder estar con él". Los dos salen juntos desde abril de 2019 y viven en la misma casa desde hace aproximadamente un año. Las tristes palabras de Marta van en consonancia con las de Kiko, que ya aseguró que le aconsejaría salir de su vida cuando viera oportuno.