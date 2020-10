Pedro J. Ramírez defiende su fiesta con políticos sin mascarillas: "Es más digno de encomio que de crítica"

La fiesta organizada por Pedro J. Ramírez y su medio, El Español, ha generado miles de reacciones tanto en la prensa como en las redes sociales. A la celebración acudieron políticos de la talla de Salvador Illa, Margarita Robles, Dolores Delgado, Martínez Almeida, Pablo Casado o Inés Arrimadas, entre otros, quienes aparecían sin mascarilla en algunas imágenes, lo que ha derivado en un gran enfado entre los ciudadanos.

Lea también - Las redes cargan contra Salvador Illa y otra decena de políticos por asistir al polémico fiestón de Madrid

Horas después del polémico festejo, el exmarido de Ágatha Ruiz de la Prada ha tomado la palabra para aclarar lo sucedido. En su opinión, lo que pasó debería ser alabado, puesto que se consiguió que PSOE, PP y Ciudadanos compartieran "un mismo espacio" para así poder "intercambiar sus diagnósticos y eventualmente acercar posiciones".

El Ministro Salvador Illa dice que no se quedó a cenar en la fiesta de 'El Español' y que se cumplieron todas las medidas. Aquí con su copa y cubierto en mesa y de charla con Florentino Pérez sin cumplirlas. pic.twitter.com/tyz9dMngG7

"Para quienes defendemos que el consenso y los acuerdos políticos son la base de una lucha eficaz, lo que ha ocurrido es más digno de encomio que de crítica", ha declarado el periodista, que aseguró que en la fiesta había 80 personas, una ocupación del 33% del Casino de Madrid, como manda la norma.

Que dice Pedro. J que en la Fiesta PRIVADA de El Español se cumplían todas las medidas de distancia, etc. No como vosotros que sois unos TROGLODITAS!! Perdón por el movimiento de la cámara, pero es que me estaba poniendo de una mala H??STIA. #LASFOTOSDELAVERGÜENZA pic.twitter.com/LpdDlvAlwp