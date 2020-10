Ágatha Ruiz de la Prada remueve el pasado: "El innombrable no tiene amigos"

Ágatha Ruiz de la Prada se ha abierto en canal en una entrevista en la que ha hablado de todos los aspectos sentimentales que interesan sobre su vida. No solo ha vuelto a confesar lo enamorada que está de su novio empresario, Luis Gasset, sino que también ha arremetido contra su ex marido, Pedro J. Ramírez.

Sobre el galán que la tiene localmente enamorada durante estos meses atrás ha dicho en una entrevista a Diez Minutos: "Estoy muy enamorada, Luis me ha enseñado que al amor hay que mimarlo, para no entrar en la rutina".

Ha señalado que está muy feliz a su lado, pero que por ahora no piensa en boda: "De momento no se me ha pasado por la cabeza", ha asegurado este miércoles. Prueba de la felicidad que derrochan la encontramos en el romántico paseo por la playa que dieron el pasado fin de semana en Gran Canaria.

Luis le ha ayudado a superar su traumática ruptura con Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' y también su divorcio con Pedro J., del que no quiere oír hablar. "El innombrable (como ella llama al director de El Español) no tiene amigos", ha desvelado durante esta conversación con Rosa Villacastín. A pesar de que han pasado ya cuatro años de su divorcio, la diseñadora le sigue sin perdonar porque "hizo las cosas muy mal".

La relación entre la diseñadora y el ejecutivo salió a luz a principios del mes de junio. Luis Gasset es un empresario del sector del lujo, ahora empleado de Ansorena, está viudo y tiene dos hijas de 18 y 20 años, con las que comparte casa. Su amor se construyó durante el confinamiento, cuando los mensajes que se intercambiaban eran constantes, y se consolidó tras el levantamiento de las medidas.