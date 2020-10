Pilar Rubio planea operarse el pecho tras dar a luz a su cuarto hijo: "He notado que no lo recupero"

Pilar Rubio está meditando pasar por el quirófano tras dar a luz en julio a su cuarto hijo, Máximo Adriano. La colaboradora se ha abierto en canal y ha confesado que no descarta hacerse una reconstrucción de pecho para volver a tener el tamaño y la forma de antes.

La mujer de Sergio Ramos desveló cómo se encuentra actualmente durante la presentación de la nueva colección de joyas de Cristian Lay, de la que es patrocinadora: "Aunque todo el mundo lo piense y lo hayan pensado siempre, yo no tengo el pecho operado. Siempre he tenido el pecho que he tenido", señaló este martes.





Inmediatamente después confesó que se está planteando pasar por aguja y bisturí: "Lo siento, pero era mi pecho y entonces sí que he notado, porque le he dado el pecho a todos, que no lo recupero. No se recupera cómo antes de ser mamá, entonces he pensado que si en algún momento me lo tengo que reconstruir lo haré".

Gracias a la reconstrucción de pecho las madres pueden recuperar el tamaño y la forma que tenían antes de dar a luz y de amamantar al bebé. En estos casos la operación más habitual es la mastopexia, con la que se puede elevar el pecho, que habitualmente se cae durante el embarazo.

Máximo Adriano llegó al mundo el pasado mes de julio y desde entonces llena de alegrías a Pilar y Sergio. El pequeño acompaña en casa a sus hermanos, Sergio (6), Marco (4) y Alejandro (2). Pese a sus deseos de operarse, tras dar a luz Pilar ha vuelto a recuperar la forma física en tiempo récord.