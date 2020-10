Eva González posa desde un polígono ensañando pierna y le llueven las críticas: "Con esa pinta no me gustas"

Eva González ha generado una oleada de reacciones en su cuenta de Instagram tras compartir una foto muy diferente a las que nos tiene acostumbrados. La presentadora posa desde un polígono y dejando al descubierto su pierna izquierda. Muchos internautas se tomaron la instantánea con humor y otros, en cambio, le soltaron algún que toro comentario negativo.

"Sencilla en el polígono... jajaja", escribió la mujer de Cayetano Rivera en su perfil, mientras posa con un vestido rosa largo y una chaqueta de cuero de color negro. También con una mascarilla FFP2 para protegerse del Covid-19.

La foto suscitó un gran revuelo y en menos de 24 horas ronda los 25.000 likes. Algunas amigas la sorprendieron con sus comentarios. Paloma Cuevas le escribió "¡Estás preciosa!" y Paula Echevarría le dejó los emoticonos de unas risas. Muchos usuarios anónimos también la piropearon: "¡Estás divina!", "Tú siempre sencilla y guapísima" o "Preciosa te pongas lo que te pongas", le escribieron algunos.

Otros, en cambio, no fueron tan complacientes. "Con esa pinta no me gustas", "¿Sabes quiénes están en los polígonos enseñando pierna?", "Tienes pinta de otra cosa" o "Sutil, sutil... no es que sea mostrar cacha en un polígono...", le espetaron otros.

Eva González se encuentra rehaciendo su vida con Cayetano Rivera. Decidieron dejar atrás Madrid para emprender una nueva vida en Sevilla, donde vive la familia de la presentadora. No obstante, sus viajes a la capital por motivos profesionales son constantes. Se encuentra al frente de La Voz y La Voz Kids en Antena 3. También sorprendió al mostrar su faceta más desconocida como actriz al protagonizar junto a Antonio Orozco el nuevo videoclip del artista.