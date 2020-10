María Jiménez rememora su enfrentamiento con María Teresa Campos: "Me llamó como una leona"

María Jiménez ha reaparecido por todo lo alto. Tras los complicados baches de salud que atravesó el año pasado, cuando estuvo dos meses en coma, la artista ha vuelto al mundo de la música con un nuevo disco muy potente. La cantante se ha sincerado con Toñi Moreno, a la que le ha confesado que le queda mucha guerra que dar. También ha rememorado la batalla que mantuvo con María Teresa Campos durante el tiempo que salía con Bigote Arrocet.

Tan divertida como siempre, la intérprete de Se acabó ha confesado cuáles fueron sus primeras reacciones tras despertar del coma: "Cuando desperté del coma lo primero que vi fue a mi hermana y a mi hijo llorando. Pregunté a las enfermeras: '¿Cuánto llevo dormida?', y me dijeron: 'Dos meses y medio'. ¿Sabes lo que contesté? '¡Verás lo que me va a costar coger el sueño esta noche!'", ha dicho en Lecturas.

Tiene claro cuál es la mejor filosofía de vida: "Tomarse la vida a cachondeo es la mejor medicina". Y nunca piensa tirar la toalla: "Pienso resucitar cada vez que me muera", ha asegurado.

Durante sus largos días en el hospital, su hijo Alejandro estuvo con ella día y noche, sin despegarse de su cama. María se queda con el lado divertido de la situación: "El pobre se comió un marrón y encima se llevó una bronca mía. Como le dijeron que pintaba muy mal, le dijo al jardinero que no volviera. Y cuando llegué y vi el jardín descuidado, ¡no me quería escuchar!".

La artista ha recordado algunos episodios de su vida. Siempre ha hecho oídos sordos a las críticas por ser madre soltera: "Cuando me criticaban por ser madre soltera, me lo pasaba por la peineta. He sido siempre muy libre. Yo he luchado y he ganado la batalla", ha asegurado.

Nunca le afectaron las habladurías de la gente: "(Lo superaba) pasándomelo por la peineta. A mí nadie me pagaba la luz ni el agua, así que yo no escuchaba nada ni me afectaba. He sido siempre muy libre. Yo he luchado y he ganado la batalla. ¿Qué era madre soltera? ¿Y qué? ¿Quién era el padre? Ah pues no me acuerdo. ¡Eran tantos! Así contestaba cuando me preguntaban!".

María ha confesado que el padre de su hijo siempre supo la verdad: "Claro, yo se lo dije en su momento negó ser el padre. Así que decidí que era para siempre. Ya está muerto y pagó su deuda".

También ha hablado de su ex marido, Pepe Sancho, que murió en 2013 a los 68 años, víctima de un cáncer: "La gente me llamaba para darme el pésame a mí... y yo llevaba diez años separada. Lo que no soy capaz de perdonarle es cómo se portó con su hijo Alejandro. Ahí demostró quién era. No se lo merecía porque es un niño maravilloso", ha apostillado sin pelos en la lengua.

Ha confesado que después de Sancho ningún hombre ha tocado a las puertas de su corazón, aunque él no ha sido el más importante en su vida. El gran amor de su vida se lo guarda para ella: "Lo sabemos los dos, porque aún vive. No lo he contado nunca, ni lo contaré. Estábamos los dos completamente enamorados".

Sin embargo, María no le cierra las puertas al amor: "No he tenido suerte definitivamente, pero nunca es tarde. Soy joven y quién sabe. Me he encontrado muchos buenos hombres pero no para formar pareja. No sé por qué, pero siempre nos gustan los canallas".

Actualmente está plenamente volcada en su nuevo trabajo, La vida a mi manera, y viviendo una vida de lo más sosegada: "Muy tranquila, aquí en casa. Yo ya estaba confinada antes del coronavirus. He sido siempre muy casera. Llevo treinta años viviendo aquí y he dedicado las horas muertas a pintar y jugar al golf, que es un deporte buenísimo que te aísla de todo. No pude estudiar y nunca me gustó, pero me encanta aprender", ha sentenciado.

Su guerra con María Teresa Campos

A comienzos de este año, la cantante reapareció en Sábado Deluxe, donde además de hablar de su recuperación habló sobre la ruptura entre María Teresa Campos y Bigote Arrocet, con el que mantiene una estrecha amistad desde hace décadas: "Tiene a muchas mujeres a su alrededor, es putañero. Le diría a la Campos que ha sido un error, que si ha salido, adiós muy buena", dijo entonces.

Tiempo antes de esta entrevista, a la matriarca del Clan Campos le sentaron mal otras declaraciones de María Teresa cuando todavía estaba con Edmundo. María Teresa la llamó muy molesta: "Me llamó como una leona a las once de la mañana y yo tengo el sueño cambiado y me había dormido a las nueve. 'Mira, Teresa, que estoy dormida', le dije, y ella seguía: ¡Edmundo está muy enfadado contigo!', y le dije: ¡Que me deje!", ha confesado.