Las cuatro pasiones conocidas de Begoña Villacís: su marido, la política, Carlos Baute y el periodista Rubén Amón

Se confirma por fin lo que era un secreto a voces: Begoña Villacís vive un apasionado romance con el periodista Rubén Amón. Las fotografías de la vicealcaldesa de Madrid de la mano y besándose en la boca con el contertulio de Espejo Público confirman, apenas un mes después de su divorcio, que la dirigente de Ciudadanos está de nuevo enamorada.

Las imágenes publicadas este miércoles por la revista Semana vuelven a situar a la edil de 42 años (cumple 43 el 4 de noviembre) en el punto de mira de la crónica social. Con esa percha como pretexto no podemos resistirnos a recordar que la guapa política tuvo una vida amorosa de joven, mucho antes de casarse y no digamos de separarse de su marido tras 15 años de matrimonio, y de ser madre de tres hijas en común, la pequeña, Inés, de solo año y medio, nacida hace un año.

Por eso recuperamos el otro gran bombazo personal de Villacís: su romance de juventud con el cantante Carlos Baute, antes de que conociera a su todavía marido. Hubo un tiempo en el la ahora brillante política y abogada era estudiante, escuchaba a Los Ramones, salía a menudo y era una soltera "espectacular y muy simpática", tal y como la recuerda Carlos Baute, con quien muchos años después volvió a reencontrarse.

Corrían los primeros días de julio de 2016 cuando los venezolanos Carlos Baute y Lilian Tintori unieron sus fuerzas para manifestarse en Madrid junto a relevantes figuras de Ciudadanos, como el dimitido Albert Rivera o Begoña Villacís, con el fin de ayudar a sus compatriotas contra el régimen que ya entonces desangraba al país. Lilian es conocida por ser la esposa del político Leopoldo López, condenado a prisión durante el gobierno de Nicolás Maduro.

Pero aquel día de verano en la capital de España a más de uno de los presentes le llamó la atención el encuentro entre el cantante de Colgando en tus manos y la entonces candidata naranja al ayuntamiento de Madrid: "¡No me lo puedo creer!", exclamó con su mejor sonrisa Carlos Baute al mismo tiempo que saludaba a Begoña Villacís, tal y como recordaba el venezolano en conversación con Informalia. "Fue una sorpresa reencontrarnos porque es una gran tipa y la verdad es que hacía años que no la veía", contaba Baute.

Hay que remontarse a los años 2000 para localizar la relación que unió a Baute con la entonces estudiante de Derecho. "La recuerdo con mucho cariño, no fue un romance muy largo pero sí muy bonito", explica el venezolano. "No te sé decir el año exacto, pero ella estaba estudiando, debió ser en el 2001 o por ahí", aclara. "Lo que si sé es que éramos jovencitos y ya era una mujer muy guapa y simpatiquísima", alababa el cantante. "Ahora la sigo admirando y no la vería mal como alcaldesa, desde luego, aunque no me pidan que hable mal de Manuela Carmena, porque en España no me quiero meter en cuestiones políticas", bromeaba Carlos Baute cuando le dijimos que eligiera entre Carmena o Villacís, con la que vivió un romance cuando él tenía 23 o 24 años y ella 20 o 21, habló así:"A mí el tema político me apasiona y hablo lo que haga falta de Venezuela, como ya me habéis visto hacer, pero aquí no quiero entrometerme", repetía desde la prudencia el cantante. "Eso sí, no tengo ningún problema en decir que a Begoña la veo muy preparada: sabe bien lo que pasa, está muy bien informada y, por cierto, habla inglés perfectamente", afirmaba con seguridad Baute, que puso por las nubes a la que fuera novieta suya sin dejar de recordar que él hoy es un hombre felizmente casado.

Como se puede ver en la fotografía de ahora si la comparamos con la de abajo, Begoña Villacís ha perdido varias tallas después del embarazo y luce una figura atlética.

'¿Sabe que acaba de anunciar su embarazo?', le preguntamos entonces a Baute. "No, no tenía ni idea. Ella tiene dos niñas, eso sí, pero no sabía. Qué buena noticia, me parece maravilloso", comentaba con alegría.

Efectivamente, Villacís anunciaba en enero de 2019 en una rueda de prensa su embarazo, del que nació en mayo Inés su tercera hija con Antonio Suárez-Valdés, delque ahora se ha divorciado para emprender una nueva etapa en lo sentimental con el periodista Rubén Amón.

Begoña Villacís llevaba 15 años casada (y dos de novia) con este abogado especializado en Derecho Militar y de la Guardia Civil. Era la última relación conocida de la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, pero no la única. Ahora, tras conocerse la ruptura.

Tal y como ha confirmó el propio Carlos Baute, y más tarde admitió la política, el cantante y Villacís vivieron un quelque chose a principios de los dosmiles. En esa época, Begoña, que en política dice que es "más de seducir que de imponer", estaba terminando la carrera de Derecho en la Universidad San Pablo CEU (se licenció en 2003, según su currículum) y se ganaba pequeños sueldos trabajando como camarera, azafata y dependienta. Carlos tampoco era la estrella latina que hoy es, aunque ya tenía discos grabados con el productor Emilio Estefan, marido de Gloria Estefan. Era la época en la que el venezolano buscaba hacerse un hueco en España, donde se instaló en el año 2000.

Fuentes del entorno de la política nos confirmaron que "efectivamente, Villacís y Baute se conocieron por la noche y en una discoteca de Madrid". Cuentan que "la química entre ellos fue inmediata y se intercambiaron los números de teléfono. Quedaron varias veces para verse", comentan a Informalia. Pero aunque el cantante recuerda todo aquello con cariño y como una relación entrañable, la historia no tuvo mucho más recorrido. "Se enfrió rápidamente. A lo mejor no era el momento, porque eran los dos muy jóvenes", nos comentan.

Begoña y Carlos se han visto las caras en más ocasiones. Después de meterse ella en política y conseguir él varios éxitos musicales, coincidieron en varios actos públicos, por ejemplo, en junio de 2016, cuando unieron fuerzas para plantar cara a Nicolás Maduro en la Puerta del Sol de Madrid. Esta manifestación, que tuvo como lema "Rescate Venezuela", fue encabezada por Lilian Tintori, que pedía la excarcelación de su marido, Leopoldo López, preso por oponerse al régimen sudamericano. Allí también estuvo Albert Rivera, que posó para los medios con Tintori (estos días en Madrid con su marido, recién llegado de Venezuela), Villacís y Baute.

La candidata de Ciudadanos y el cantante latino encontraron el amor por separado. Begoña se casó con Antonio Suárez-Valdés, del que ahora se ha separado, luego ha iniciado una relación con Rubén Amón; y Carlos se casó en 2012 con Astrid Klisans.

12 años después de Jimena y 13 después de Paula, vuelvo a ser mamá????????



Ayer, una amiga me decía que este año era para disfrutarlo personal y profesionalmente. Será un año difícil de olvidar y tengo la suerte de compartirlo con un gran equipo y una familia que me apoya. Feliz ?? pic.twitter.com/hdP0AnQwW3 — Begoña Villacís (@begonavillacis) 9 de enero de 2019

"Me he acostado con varias fans", reconocía en una entrevista con Risto Mejide en julio de 2017. Y es que el cantante nunca ha tenido miedo a admitir que desata pasiones. Baute confesó entonces no solo que tuvo relaciones sexuales con varias de ellas, sino que se casó con una: "Me he acostado con varias fans, entre ellas mi mujer", dijo en aquella ocasión, siempre con una sonrisa en su cara.

Conoció a Astrid Klisans cuando ella tenía 9 años. Era hija de su abogado y una de sus más leales seguidoras. "Yo le decía que era su novio grande", confesó el cantante. Eso sí, tampoco va de imbatible y también ha reconocido que le han hecho "alguna cobra, sobre todo en discotecas". También cuenta que le gustan mucho las mujeres españolas. "La primera vez que vine a España me quedé enloquecido con las mujeres tan hermosas que hay acá, la mujer española es espectacular", afirmaba.