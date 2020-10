Begoña Villacís perimetra su corazón al mes de divorciarse: pillada besándose con el periodista Rubén Amón sin mascarilla y en plena calle

Begoña Villacís no es noticia este miércoles por sus declaraciones a favor de perimetrar Madrid sino por haber sido pillada besándose en plena calle, de noche y sin mascarilla. La vicealcaldesa y su ex marido, padre de sus tres hijas, el abogado, Antonio Suárez Valdés, firmaron su divorcio hace apenas un mes después de 17 años de relación y 15 de matrimonio. En junio se hizo pública la ruptura y se filtró que vivía un romance con el periodista Rubén Amón.

La vicealcaldesa de Madrid, que cumplirá 43 años el próximo día 4 de noviembre, nunca negó que tuviera una nueva ilusión, cosa que sí hizo el contertulio de Espejo Público, de 51 años, que fue tajante y aseguró que entre ellos solo existía una bonita amistad, pero nada que les uniera a nivel sentimental.

Ahora, la número 2 de José Luis Martínez Almeida en el ayuntamiento de Madrid, ha sido pillada por los paparazzi de la revista Semana, apenas 21 días después de que se conociera que Begoña y su ex firmaran los papeles de su separación.

Como una moto

El plan nocturno que retrata la publicación en portada y páginas interiores incluye paseos de la mano, confidencias al oído, mucho amor y hasta momentos de pasión en plena calle, ya que la destacada dirigente de Ciudadanos y el articulista en algún momento se bajan las mascarillas para poder besarse en la boca como dos enamorados.

Como recogen los textos del semanario que acompañan a las imágenes, se les ve felices el uno junto al otro. Tras el romántico paseo se suben en la moto que conduce Amón. Ambos con su casco y enfundados en sendas chaquetas de cuero. El reportaje despeja las dudas sobre una posible vuelta atrás en la anterior relación de la vicealcaldesa. Se hace poco menos que imposible pensar a estas alturas en una posible reconciliación del matrimonio, como se llegó a apuntar nada más conocerse la ruptura.

Recordemos que el ya ex marido de Villacís, Antonio Suárez Valdés, escribió una carta dirigida a El Mundo en la que no daba por finalizada para siempre su relación con la que había sido su mujer durante 17: "Ni Begoña ni yo descartamos darnos una segunda oportunidad y lo que vaya a suceder, sólo el tiempo lo sabe. No obstante veo muy complicada la viabilidad de la pareja mientras ella siga en política", dijo.

El abogado insistió entonces en que su ruptura se había producido el 23 de mayo y que, además, todo había sucedido en un escenario cordial.

Para muchos, aquella carta fue poco menos que una venganza epistolar del abogado contra la vicealcaldesa, porque a pesar de la aparente cordialidad, entre líneas se leían puñaladas de todo tipo. Villacís, que ha adelgazad 15 kilos, no fue, según él decía, quien cuidó de sus tres niñas durante la pandemia.

Relación rota

La carta anunciaba en realidad la firma de un "convenio de separación ante notario para evitar las molestias de un procedimiento judicial". Pero lejos de parecer conciliadoras, las buenas palabras del marido de la vicealcaldesa escondían el dolor de una separación que llega cuando la pequeña de las niñas ha cumplido un año.

¡Acabáramos!

Lo que venía a decir el marido de la edil es que Villacís debía desvincularse de la política, labor en la que la vive alcaldesa se ha dejado la piel durante la pandemia, pero que para su ex marido ha sido "faranduleo"

El contexto

"Me considero una persona muy seria y que desde siempre he huido como de la peste del faranduleo político y que, al único acto público que he acompañado sistemáticamente a Begoña en los últimos cinco años ha sido a la celebración de la patrona de la Guardia Civil", escribe el abogado.

Terceras personas

También aseguraba sin citar a Rubén Amón, el periodista con el que aparece ahora su ex besándose en Semana, que por su parte no hubo terceras personas. Ni que decir tiene, que es una manera, y no la más elegante, de recordar que en el caso de Begoña Villacís es distinto. Lo cual es cierto.

Humillado

Como dijo este lunes Jiménez Losantos en su programa de radio cuando saltó la noticia, esto es la venganza de un hombre humillado. "En ningún momento él se plantea volver, se plantea una venganza seria. Él lo ha pasado muy mal, se ha sentido humillado por cómo se ha desarrollado todo, una historia que era una comidilla que corría en Madrid hace tiempo. Ha sido un proceso más largo de lo que parecía, que viene de lejos, y ha habido un engaño", dijo el periodista.