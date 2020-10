La impactante reflexión de Olivia Newton-John: "El cáncer no es una sentencia a muerte, para mí ha sido un regalo"

A sus 72 años, Olivia Newton John se ha enfrentado en tres ocasiones ante el cáncer. La primera vez fue hace casi tres décadas, en 1992, cuando anunció que sufría un cáncer de mama. En 2013, la enfermedad regresó y, solo cuatro años después, la mítica protagonista de Grease enfermó de nuevo. Pese a todo, ella siguió adelante y ahora ha admitido "estar agradecida por cada momento vivido".

La actriz ha hablado sobre la importancia de afrontar el cáncer con optimismo durante una entrevista en The Guardian: "No sé quién sería ahora mismo sin el cáncer. Veo mi vida como un viaje, y la enfermedad me dio un propósito, una forma de hacer las cosas y me enseñó mucho acerca de la compasión", ha asegurado Newton-John, que ha lanzado una impactante reflexión: "No quiero que se vea como una sentencia de muerte, para mí ha sido un regalo. No se lo deseo a nadie, pero para mí ha sido muy importante".

"He tenido suerte tres veces, ¿verdad? Tengo que verlo de esa forma. Cada día que vivimos es una bendición, nunca sabes cuándo se va a acabar el tiempo que tenemos. Todos tenemos una cantidad finita de tiempo en este mundo, y lo que tenemos que hacer es estar agradecidos por ello", ha alegado al referirse a las tres veces en las que se ha enfrentado a la enfermedad.

En su charla con el medio, también ha destacado la marihuana terapéutica, una droga en la que le inició su actual marido, John Easterling, y que le ha llevado incluso a iniciar su propia aventura empresarial. "Al principio estaba nerviosa, pero pude ver los beneficios en cuanto empecé a tomarla. Ayuda con la ansiedad, ayuda a dormir y sobre todo ayuda con el dolor", ha declarado la actriz, que tiene una plantación en la parte trasera de su rancho para surtir a la Amazon Herb Company que ella misma fundó.