Carmen Lomana y el misterio sobre su amigo argentino: "Echamos un polvete"

Carmen Lomana reconoció el martes pasado en Telemadrid que tenía una nueva ilusión cuando, a preguntas de la presentadora del programa Buenos días, de Telemadrid, confirmó una información de El Mundosobre un supuesto novio argentino y empresario llamado Hugo Vailanti Bermani.

La propia Lomana, sin decir que era su novio, admitía el idilio: "Yo le quiero y él me quiere", decía ante las cámaras de televisión. Pero este lunes, en Informalia,después de hablar con el supuesto amor de Lomana, en Informalia publicábamos que, al menos en la versión del presunto amante, todo es mentira. Es es lo que sostiene el supuesto novio, que no se explica la invención o montaje de la socialité.

Todo empezó con una foto en la que Lomana, muy elegante y vestida de fiesta (abajo, en una imagen recogida por Telemadrid) posaba cogida del brazo de Vailanti, dando así fe de la supuesta noticia.

El empresario vivió muchos años en España pero ahora está afincado en República Dominicana, después de divorciarse de Zita Serrano Súñer, nieta del ministro de Asuntos Exteriores de Franco y cuñado a su vez del dictador. Zita (abajo) es actualmente novia de Alberto Palatchi (junto a ella), fundador de Pronovias, el imperio de moda nupcial.

Tres días después de la publicación del artículo de El Mundo, la propia Carmen Lomana confirmaba en Telemadrid que estaba muy ilusionada con esta nueva relación y explicaba que había conocido al empresario a principios de este 2020, en un festival de cine en Punta Cana y que juntos se sentían muy felices. Pinchando aquí y yendo al minuto 34 se puede ver el programa y contemplar a Lomana dando su versión, contradictoria con la que nos da el supuesto novio argentino.

Las palabras de Lomana

De todos modos, reproducimos las palabras exactas de Carmen Lomana en el primer programa de Telemadrid sobre su supuesta relación con Hugo Vailanti Bermani cuando le preguntan por ello tras la aparición de la historia en El Mundo días atrás: "Nos seducimos y nos hacemos felices, aunque hemos pasado más tiempo separados que juntos, nos llevamos muy bien, es culto, agradable, vivido y también muy guapo",decía, literalmente, en directo, en el minuto 34 del programa Buenos Días de Telemadrid el pasado día 20 de octubre, cuando murió el marqués de Cubas.

Entrevista con el supuesto "novio" que niega a Lomana

Desde la redacción de Informalia, quisimos comprobar esta información directamente con Hugo Valanti, en persona, ya que las noticias que teníamos desde hace tiempo y de distintas fuentes, muy cercanas a Hugo y Zita, eran muy diferentes, y no nos cuadraban con lo que ahora cuenta Carmen Lomana sobre su supuesto novio

Volvemos a reproducir la entrevista con el no-novio de Lomana

Como sabemos que no es persona acostumbrada a la prensa de sociedad, sino económica, si nos lo permite, vamos a ser directos: ¿es usted el nuevo amor de Carmen Lomana?

Nada más lejos de la realidad. No tengo nada que ver a nivel sentimental con Carmen Lomana, más allá de que la he tratado y he tenido una amistad, pero amistad sin más. La conocí cuando vino a un Festival de Cine al que me invitaron, aquí en Punta Cana, donde trato de salir adelante, y un amigo común nos presentó. Hablamos, como hablo con mucha otra gente, algo normal.

Ella asegura que viven un romance.

Cero. ¡Pero qué romance!. Desde que me he divorciado no estoy en condiciones de tener un romance con nadie, ni quiero tenerlo, ni va por ahí mi vida. Tengo que recomponer mi economía, por el daño que me han hecho la crisis, la pandemia y, principalmente lo que todo el mundo sabe que sucedió tras mi divorcio, cuando perdí lo que era mío, lo que trabajé y aporte durante años de duro trabajo, algo sobre lo que no quiero hablar de más por respeto a mis hijos.

¿Acudió a los tribunales para proteger sus intereses?

Estoy en un proceso judicial para recuperarlo, y todos sabemos lo frustrante, por lento, que resulta algo así, pero confío en la Justicia. Como para pensar en relaciones y en portadas de prensa mientras tanto. Ha sido un daño muy profundo. No tengo ni dinero, ni patrimonio, y la situación ha empeorado, como para casi todo el mundo, con la crisis sanitaria. Me dejaron absolutamente sin ingresos, en la calle y con 60 años.

¿Y esas declaraciones de Carmen?

Estoy partiendo de cero y no es fácil. Esas declaraciones de Carmen hablando de mi supuesto tren de vida me hacen muchísimo daño en todos los sentidos y quiero creer que no han sido dirigidas. Si fuera millonario, viviría y tendría una casa estupenda en Madrid donde poder estar con mis hijos, a los que adoro, niños maravillosos que me quieren muchísimo, y a los que me gustaría dar todo lo que se merecen. Cada vez que les puedo ver es un regalo, es una alegría.

¿Y Carmen Lomana conoce su verdadera situación?

Perfectísimamente, como todos mis amigos. Pero si mi vida son mis hijos, y mi sufrimiento es no poder estar con ellos. Soy monotemático hasta el cansancio en mis conversaciones, solo hablo de ellos. Cuando me llamaron de El Mundo diciéndome que iban a sacar una historia mía con ella y que les gustaría hablar conmigo, no contesté.

¿Y con Lomana ha hablado?

Sí, después de ser preguntado por el periódico llamé a Carmen para decirle que si salía ese reportaje iba a parecer lo que no soy. Le pedí por favor que lo parara. Pero contestó que no había sido ella quien estaba detrás de la publicación, que lo habría filtrado alguno de los periodistas que fue en enero al festival. Pero todo el mundo que conocía mi matrimonio sabe en qué situación me he quedado.

¿Y la fotografía en la que aparece con ella?

La foto que sale en el periódico nos la hicieron allí con su propio móvil, el de Carmen Lomana. Esa foto es de ella. Me dijo que estaba muy molesta por mí y que había pedido a El Mundo que no publicaran nada, porque no era verdad y que su llamada no había servido de nada, que lo sentía. Creo que se ha equivocado, como nos puede pasar a todos alguna vez.

Pero tres días después y con la foto de usted en pantalla Carmen Lomana hablaba en Tele Madrid de sus encuentros en Madrid.

¡Qué horror, ofrecer esa imagen mía! Muy a mí pesar mío, no tengo un céntimo, no puedo ni dar a mis hijos lo que merecen, y vivo en un apartamento de alquiler por 500 dólares al mes, poco más de 400 euros, tratando de salir adelante. A veces, incluso, con la discreta ayuda de amigos de verdad.

¿Y se ha visto recientemente en Madrid con Carmen Lomana?

Fui a España para estar con mis hijos, que hacía año y medio que no les veía. Es que no tenía dinero para comprar un billete. Una amiga que tiene un hermano piloto de avión, me regaló un ticket free y así pude ir a Madrid. Regresé hace 10 días. Carmen Lomana me invitó a tomar el té en su casa, estuve allí unos 45 minutos. Y una noche me invitó a cenar en Numa Pompilio (un elegante italiano del barrio de Salamanca que no baja de 40/50 euros el cubierto). Pagó ella, porque sabe perfectamente cuál es mi situación. Cómo me voy a gastar en un restaurante así. Ya me gustaría poder estar en la situación a la que espero volver.

¿Pero usted no siempre ha estado arruinado?

Anteriormente yo he tenido dinero, he tenido empresas muy rentables, pero ahora no tengo ingresos por lo que antes contaba, aunque sigo diciendo que confío en la Justicia. Es la única esperanza que tengo para poder volver a ser feliz con mis hijos.

Lomana asegura que se llaman casi a diario.

Es cierto que durante el confinamiento hablamos bastante pero hablaba también con muchísima otra gente. ¡De ahí a establecer una relación!

¿Y cómo explica usted esta especie de supuesta fábula por su parte?

No lo sé, pero a mí me perjudica enormemente. Esto me ha hecho mucho daño. No necesito notoriedad, sino a mis hijos, trabajo, y que la justicia llegue pronto.

"Echamos un polvete"

Este martes, Carmen Lomana acudía de nuevo, como hace una semana, al mismo programa de Telemadrid donde había contado el idilio con el argentino. "Carmen, ¿qué nos tienes que contar hoy? Porque ayer me quedé impresionada por lo que publicaba informalia, de un novio y un montaje, le preguntaba la presentadora. "Yo también", contestaba la socialité mientras le ponía la captura de pantalla de Informalia con el tema que volvemos a reproducir aquí.

"Nunca ha sido mi novio"

Fue entonces cuando, en el mismo plató en el que había hablado de su nueva ilusión y de decir que ella le quiere y él la quiere a ella, y que se habían seducid, reculaba y contradecía sus propias afirmaciones. Repetía sin pudor: "¿Cuándo he dicho que era mi novio? Ha sido un tío con el que me lo pasé muy bien una semana en dominicana, y echamos un polvete, y acabado. Y luego ha venido a Madrid", decía con los micrófonos del programa aún abiertos. "¿Estamos en directo? ¡Ay, qué horror!, repetía Lomana al darse cuenta de que había dicho lo del "polvete" ante la audiencia. "¡Yo diciendo eso! ¡Por favor, me va a dar algo!, se lamentaba. "No me he dado cuenta", repetía Lomana.

Luego explicó su versión de cómo había llegado a El Mundo la información. "Me llamó Beatrz Miranda (redactora de Loc), y le dije: 'Hemos salido, nos hemos conocido... Yo he pagado todo el tiempo, porque sé que él estaba canino. Me daba pena, sabía que estaba aquí solo porque había venido a ver a sus hijos. Le invité al Four Seasons, bueno nos invitaron ", repetía Lomana.

Carmen Lomana dice que su no-novio "está asustado, porque me ha dicho que le ha venido una demanda por lo penal, porque no pagaba, o una querella, porque no pagaba la pensión de los niños". Y luego insistía: "Me molesta que me dejen por mentirosa. Él está en un momento tan oscuro de su vida, pues que me deje en paz. me ha dicho es que me puede perjudicar mucho que salga que estamos aquí o allá. Y hoy le he mandado un mensaje y le he dicho mira el daño que me estás haciendo con las tonterías que has dicho. Me estás dejando por mentirosa. Se lo acabo de mandar", dijo.

Cuando Carmen Lomana leyó la entrevista de su no-novio en Informalia, rechazando que hubiera algo entre ellos, reaccionó así, según loe cuenta ella misma: "Lo he leído y le he dicho. ¿'Pero qué estás diciendo? Me estás negando", comentaba.

Sobre "el polvete", se justificó de haberlo dicho: "Creí que no estábamos en directo, por favor, que me perdone la gente Es una charla entre amigos, no hablo así en un medio, pero todo el mundo puede decir un polvete", decía.

Luego fue a La Hora de La 1

Después del show del "polvete", Lomana, valiente donde las haya, tuvo el valor de ir a otro plató donde sabía que le iban a preguntar por el artículo de Informalia. Y reculó: "Nunca ha sido mi novio ni yo he dicho que fuera mi novio ni he dicho otras cosas", decía con dos bemoles.

"Yo estuve una semana con él en República Dominicana y lo pasamos bárbaro en el festival de cine de Punta Cana. Nos presentó un amigo, luego hemos estado hablando durante el confinamiento muchísimo y alguien ha filtrado lo de El MUndo", decía Carmen Lomana visiblemente nerviosa. "Vino a Madrid a ver a sus hijos, sabía que estaba solo, él quiso quedarse en mi casa, le dije que no, pero le invité al Four Seasons (el nuevo hotel de lujo de la Puerta del Sol de Madrid), luego lo invité a comer a Nuba (un italiano del barrio de Salamanca) y luego otro día lo invité a tomar té en casa, y otro dia a comer el El Paraguas, y ése ha sido todo mi noviazgo", decía.