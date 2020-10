Rosalía, Malú y otras estrellas de la música lloran la muerte del artista Parrita

El cantaor y compositor valenciano Vicente Castro, conocido como Parrita, murió este lunes a los 63 años en la localidad catalana de Terrassa (Barcelona), según han informado desde el perfil oficial del considerado rey de la balada gitana en la red social Facebook.

"Hoy España, todos los flamencos y el pueblo gitano estamos de luto por la gran pérdida de nuestro hermano Parrita, que ha fallecido el lunes 26 de octubre de 2020 en el Hospital de Terrassa", reza la publicación compartida a través de internet.

La muerte de Parrita es un durísimo golpe para los amantes de la música y, especialmente, el flamenco. Tras la dramática noticia, las redes sociales se han llenado de comentarios despidiendo al genial artista. Una de las primeras en reaccionar ha sido Rosalía, quien versionó uno de los temas de Parrita, Cositas de ayer, en su actuación de los MTV EMA 2019 de Sevilla. "Aún no me lo creo. DEP Maestro", escribía en sus stories de Instagram.

Malú también ha dado el último adiós al cantaor. "Nunca te irás, Parrita... tú eres infinito. Seguirás acompañándome toda la vida. Descansa en paz, maestro", ha declarado la cantante junto a una foto del artista valenciano.

Nunca te irás Parrita... tú eres infinito. Seguirás acompañándome toda la vida. Descansa en Paz maestro

Al dolor de la cantante se han unido otros compañeros de profesión como Alejandro Sanz, Niña Pastori o Pitingo. Este último ha dedicado unas preciosas palabras a Parrita, creador de grandes éxitos como Una gitana del rastro, Luna de plata, No me llames más que no voy, Vuela más alto que tú o Eres mía. "Ha fallecido un genio irrepetible, una belli?sima persona, una referencia para todos nosotros, nos criamos con su mu?sica y tuve el honor de conocerlo y poder cantar con él... Tío Vicente, que Dios te tenga en su gloria y como dice la cancio?n que grabamos juntos Te amare? siempre. Mi ma?s sentido pe?same a todos sus familiares, no sabe?is cuanto lo siento. Jama?s olvidaremos tu persona, tu bondad, tu maravilloso corazo?n, tu ayuda hacia todos nosotros y, por supuesto, tu voz y tus canciones que jama?s se repetira?n", ha escrito Pitingo.

Tito Vicente, solo puedo decirte que te amo y que dios te tenga en su gloria. Estamos destrozados pero siempre estarás vivo en mi corazón y en el de todos los que tuvimos la suerte de conocerte y abrazarte. Se nos ha ido un genio y una persona maravillosa..Viva Parrita. D.E.P

Para Malú se trata de un golpe muy duro, dado que Parrita tenía una gran relación con su tío Paco de Lucía. Además, Parrita también colaboró con otros grandes del flamenco como Camarón de la Isla, Lola Flores, Tomatito o Joan Vicent Amargós.

Antonio Carmona tampoco ha dejado pasar la oportunidad de homenajearle a través de unas profundas palabras: "Ya no voy a escucharte aquí a mi lado y me mata la tristeza, pero sé que por tu fe ahora vuelas. Eres la palabra gitano en todos los sentidos, por eso sé que eres libre. Te voy a llorar siempre. Mi maestro, mi Vicente, ya estás en el cielo. Gracias por todo lo que viví contigo", ha manifestado.

Diego 'El Cigala' también se ha sumado al pésame por el fallecimiento su "tío Vicente Castro Parrita": "Tu sobrino Cigala nunca te olvidará. Tu música perdurará para siempre", se puede leer en el perfil oficial del artista en Twitter.