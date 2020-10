Jamie Foxx, roto de dolor por la muerte de su hermana: "Mi corazón está destrozado en un millón de pedazos"

Jamie Foxx está viviendo uno de los peores momentos de su vida tras la muerte de su hermana, Deondra Dixon, a los 36 años. El oscarizado actor se ha despedido de ella a través de una conmovedora carta que ha compartido con sus más de 11,2 millones de seguidores de Instagram.

"Mi corazón está destrozado en un millón de pedazos... Mi hermosa y amorosa hermana Deondra ha hecho la transición... Digo transición porque ella siempre estará viva... Cualquiera que conociera a mi hermana sabía que ella era una luz brillante", comenzaba diciendo Foxx sobre su hermana, que tenía síndrome de Down.

La estrella de Hollywood recordaba la pasión que sentía por el baile: "No puedo deciros cuántas veces hemos hecho fiestas en casa donde ella se ha metido en la pista de baile y se ha convertido en la reina del espectáculo...", añadía Foxx junto a una serie de fotografías de su hermana.

"Bueno sé que ella está en el cielo ahora bailando con las alas puestas, que mi dolor es increíble, pero sonrío cuando pienso en todos los grandes recuerdos que me dejó. Mi familia y sus amigos... de bailar en el video Blame it a bailar en los Grammys...", señalaba el también cantante, que recordaba que su hermana aparecía en el videoclip de aquel tema.

Además, destacaba su papel como "embajadora del fundación Global del síndrome de Down. "Deondra has dejado un agujero en mi corazón, pero lo llenaré con todos los recuerdos que me diste. Te amo con cada onza de mí. Nuestra familia está destrozada pero vamos a poner las piezas de nuevo juntos con tu amor", decía el actor, que lanzaba una petición a sus fans: "Y ustedes por favor mantengan a mi familia en sus oraciones".

La organización del síndrome de Down ha anunciado tras la muerte de Deondra que organizará en su honor un desfile de moda virtual llamado Be Beautiful Be Yourself el próximo 14 de noviembre, en el que se le rendirá homenaje. A ella se le atribuye el mérito de ser la inspiración del mayor galardón de la organización, el premio Quincy Jones a la Defensa Excepcional. La gala contará con la presencia de la protagonista de Anatomía de Grey, Caterina Scorsone, y de la modelo española Marián Ávila, a quienes se les hará entrega del premio.