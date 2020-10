Carla Vigo, sobrina de Letizia, estalla tras las insinuaciones sobre su vida en Alemania: "Ya es demasiado"

Carla Vigo ha estallado en Instagram tras recibir alguna que otra crítica por su nueva vida en Alemania, país en el que vive desde el pasado mes de septiembre. La sobrina de la reina Letizia despertó mucho interés cuando se fue de España, generando todo tipo de especulaciones al respecto.

Algunos usuarios le dejaron comentarios ofensivos que no ha pasado por alto. "No suelo hacer este tipo de cosas pero lo veo necesario. Desde que estoy fuera de España he recibido muchos comentarios tipo: 'claro, está fuera porque es rica', 'quién pagará sus gastos ahí', 'estás fuera porque has visto que como actriz no vas a llegar a nada porque eres fea', 'seguro que están estudiando en un sitio muy caro, etc.".

Cuando comenzó a recibirlos prefirió ignorar las críticas, hasta ahora que su paciencia se ha agotado: "Al principio no hacía ni caso porque no suelo darle importancia a cosas de este tipo pero ya es demasiado".

La hija de la fallecida Érika Ortiz denuncia que este tipo de comentarios hacen mucho daño: "De verdad no sabéis el comentario que podéis hacer con comentarios así, vivir y dejar vivir que seréis mucho más felices y tened un poco más de humanidad. Seguro que a vosotros no os gustaría ni que se metiesen con vuestro físico o con lo que hacéis con vuestra vida", apostilla.

La sobrina de la consorte asturiana piensa que la gente debería ser más empática: "Nunca sabéis lo que ha podido pasar una persona y como se va a tomar los comentarios que hacéis. Si no os gusta lo que subo pues me bloqueáis o dejáis de seguir o hacéis lo que veáis por conveniente. Pero hacer comentarios así a una persona, sea quien sea, me parece innecesario cuando nadie es perfecto y todos tenemos fallos y efectos. Así que miraros vuestro ombligo e intentad arreglar los vuestro y a mí dejadme en paz".

Por último, recalca que la gente ni tan siquiera sabe lo que está haciendo en Alemania: "Y la última cosa no sabéis ni que estoy haciendo ni que no estoy haciendo así que mejor de las cosas que no sabéis no comentéis".

Carla Vigo vive desde mediados de septiembre en Alemania, hasta donde al parecer se trasladó para disfrutar de una nueva experiencia en su vida a la par que continúa sus estudios. La joven vive muy bien acompañada por un matrimonio con dos niños pequeños, que la están tratando de forma fenomenal. También está aprovechando su nueva andadura para hacer turismo y conocer el país en profundidad.

De esta forma, Vigo ha dejado atrás por una temporada Aranjuez, donde hasta ahora residía con su padre, Antonio Vigo. Carla es una persona muy familiar y en más de una ocasión ha recordado con mucha ternura a su madre. El pasado 7 de febrero conmovió a sus seguidores cuando recordó el aniversario de su partida con la canción Bella flor, que reza versos como "Mamá te echo de menos, nos vemos en otra vida. Te fuiste para el cielo pero desde allí me cuidas".