Marta Torné, sin pelos en la lengua al hablar de la maternidad: "No tengo ganas, me parece muy sacrificado"

Muchas mujeres sufren una insoportable presión por la maternidad. A partir de cierta edad, se plantean el dilema de si desean un hijo y cuándo. No es el caso de Marta Torné, que ha dejado claro que "no tiene ganas" de ser madre, ya que es algo "muy complicado" y "muy sacrificado".

La actriz de 42 años ha respondido con sinceridad cuando los periodistas le han planteado si quería ser madre durante su presencia en la pasarela Moda Cálida celebrada en Gran Canaria: "No, siempre me preguntáis. Supongo que dentro de unos años ya no me lo preguntareis porque ya será muy tarde, pero yo no tengo ganas, me parece muy complicado, y muy sacrificado y la raza no peligra porque yo pueda tener un hijo. Yo la vida que tengo es muy divertida, y es muy bonito, pero no es mi destino", ha explicado.

Además, Torné ha mostrado sus ganas por ver a su amiga Paula Echevarría tras la noticia de su embarazo: "Yo no voy a Madrid desde antes del confinamiento porque en Madrid empezó la cosa a ponerse muy mal y no he ido. Pero sí que la he podido felicitar. Ella está feliz, solo hay que verla, está guapísima, ha declarado Marta.

Además, en su encuentro con los medios, la actriz contado que se aisló voluntariamente al tener síntomas de Covid-19, aunque luego las pruebas dieron negativo: "Estuve tres semanas con síntomas, a la cuarta me dieron antibiótico y ya se me pasó y tenía todos los síntomas, pero no fue Covid, pero yo me pasé todas esas semanas fatal, porque pensaba que tenía Covid y yo que soy muy hipocondriaca pues imagínate", ha dicho.

"Cuando empecé que me dolía el pecho, que estaba mal, me fui a mi casa, que yo tengo otro piso cerquita, y me aislé. Que tampoco estuvo mal ¿eh? Pero es verdad que si hubiera estado sola encontrándome bien hubiera sido diferente, hubiera podido hacer más, como todo el mundo, claro", ha sentenciado.