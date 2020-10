El presagio de José María Aznar en 2017 que sacude la red: ¿se ha cumplido su premonición sobre Pablo Iglesias?

Tres años después, un vídeo de José María Aznar hablando de Pablo Iglesias se ha convertido en viral en las redes sociales. Por aquel entonces, aseguró que si el de Podemos llegaba al Gobierno, las personas contrarias a su ideología estarían "como Leopoldo López en Venezuela". Sus palabras no se han cumplido.

El vídeo, perteneciente al programa de Bertín Osborne, ha corrido como la pólvora en Twitter. Especialmente tras las últimas noticias del político venezolano, que llegó a Madrid este domingo para reunirse con su mujer, la activista Lilian Tintori, y sus tres hijos - Manuela, Leopoldo y Federica.

José María Aznar a Bertín Osborne: "El día que Pablo Iglesias tenga responsabilidades de gobierno tú y yo estaremos como Leopoldo López en Venezuela". Hoy , España con Pablo Iglesias en el gobierno ha dado asilo a Leopoldo López. pic.twitter.com/F3pZrEcxM1 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 25, 2020

"Conozco por fuera al señor Pablo Iglesias y no me gustan ni sus ideas ni cómo las expresa. Es decir, intentar convertir a España en Venezuela me parece un disparate y voy a decir una cosa bien clara: si este señor en algún momento tuviera responsabilidades de gobierno tú y yo estaríamos como Leopoldo López está hoy en Venezuela. Espero que los españoles se den cuenta que esos principios de populismo y radicalismo no nos conducen a ningún sitio", dijo el que fuera presidente del Gobierno hace 3 años.

El vídeo fue rescatado este domingo por el periodista Fonsi Loaiza, que ha matizado sus palabras: "Hoy, España, con Pablo Iglesias en el Gobierno, ha dado asilo a Leopoldo López", escribió en su cuenta de Twitter.

Leopoldo se encontraba en la embajada española en Caracas desde el 30 de abril de 2019 tras participar en un fallido levantamiento militar junto al presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó. Político al que unos 50 países, entre los que se encuentra España, lo reconocen como presidente interino.

A su llegada a Madrid se fundió en un abrazo con su familia y lo compartió a través de sus redes sociales: "Se escapó de la dictadura de Maduro (...) Tomó la decisión voluntariamente de salir de la Embajada de España", dijo su mujer a La Sexta.